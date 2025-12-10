¡NO ES BROMA! Campeón del Mundo con Francia invierte en un equipo de carreras de camellos

Paul Pogba ha dado un giro inesperado a su cartera de inversiones al anunciar su entrada como accionista y embajador en Al Haboob, un equipo profesional de carreras de camellos con sede en Arabia Saudí. El acuerdo, confirmado por fuentes periodísticas y por la propia organización, supone la incorporación de una figura global del futbol a un deporte tradicional del Golfo que busca profesionalizarse y atraer audiencias internacionales.

Al Haboob se presenta como el primer equipo profesional de carreras de camellos que compite en la región del Golfo y en los Emiratos Árabes Unidos, y sus responsables aseguran que la iniciativa forma parte de un proyecto más amplio para crear una liga profesional y modernizar la disciplina, desde la logística hasta la comunicación y el cuidado de los animales. Pogba, según los comunicados y entrevistas, ejercerá además un rol activo en la estrategia mediática y en programas comunitarios que pretenden acercar la disciplina a nuevas audiencias.

¿Por qué Paul Pogba se interesó en las carreras de camellos?

El propio futbolista ha explicado que su interés nació tras ver carreras y documentarse sobre las técnicas y la historia del deporte; en declaraciones públicas se mostró entusiasmado por la posibilidad de elevar la disciplina a un escenario global y, en tono más informal, habló de su ambición por algún día poseer «el camello más caro del mundo». La operación ha sido descrita por sus impulsores como una forma de fusionar entretenimiento, tradición y desarrollo comercial.

¿En qué momento se encuentra Paul Pogba en su carrera profesional?

La noticia llega en un momento sensible de la carrera deportiva de Pogba, su implicación en este proyecto se produce tras su reciente regreso al futbol profesional con el Mónaco en la Ligue 1, después de un periodo de suspensión por dopaje cuya reducción permitió su reincorporación a la competición. Analistas ven la inversión como una diversificación de marca que conecta con la estrategia regional de promover inversiones deportivas y culturales en Arabia Saudí.

En el plano reputacional y comercial, la presencia de un campeón del mundo aporta visibilidad inmediata a Al Haboob y plantea preguntas sobre la globalización de dichas prácticas deportivas locales. Para Pogba, más allá del retorno financiero, la apuesta supone sumarse a una iniciativa que ambiciona transformar una tradición centenaria en un producto deportivo profesional con alcance internacional.

