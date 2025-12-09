Cruz Azul vs Flamengo: Historial de La Máquina ante equipos de Brasil previo a la Copa Intercontinental 2025

El equipo de Cruz Azul se enfrenta este miércoles 10 de diciembre al Flamengo en la Copa Intercontinental 2025 en Doha, Qatar, en un duelo de campeones, pero esta no es la primera vez que la Máquina Cementera se enfrentará a un equipo brasileño en competencias internacionales. A lo largo de su participación en la Copa Libertadores, el conjunto de Cruz Azul ha tenido enfrentamientos importantes contra equipos de Brasil, que marcaron su trayectoria en el torneo continental.

Definida la gran Final de la Liga BBVA MX: ¿Quién es el favorito para llevarse el Apertura 2025? |Descarga la app Bankaool

Primeros duelos: Sao Caetano en Copa Libertadores 2001

La primera vez que Cruz Azul se midió ante un rival brasileño fue en la Copa Libertadores 2001, cuando enfrentó a Sao Caetano en la Fase de Grupos. En el partido de ida, los cementeros lograron un empate 1-1 en territorio brasileño, mientras que en la vuelta, en el Estadio Azul, se impusieron 1-0. Aquella victoria fue clave para que el equipo avanzara en un torneo donde terminaría llegando hasta la final, convirtiéndose en el primer club mexicano en disputar el título de la Copa Libertadores.

Corinthians y Santos en la Copa Libertadores 2003

Dos años después, en la Copa Libertadores 2003, Cruz Azul volvió a enfrentarse a gigantes brasileños. En fase de grupos enfrentó a Corinthians, cayendo 1-0 en Brasil pero logrando una contundente victoria 3-0 en casa, resultado que quedó grabado como uno de los triunfos más destacados de La Máquina en el torneo sudamericano.

También te puede interesar:



En los cuartos de final de esa misma edición, Cruz Azul se midió contra Santos. El duelo fue cerrado: derrota 1-0 en Brasil y empate sin goles en México. A pesar de la eliminación, Cruz Azul mostró competitividad frente a uno de los equipos más fuertes del continente.

Corinthians nuevamente en la Copa Libertadores 2012

El destino volvió a poner a Corinthians en el camino de Cruz Azul durante la Copa Libertadores 2012. En el Estadio Azul, los celestes empataron 2-2 en un partido vibrante, pero en la vuelta, en São Paulo, fueron derrotados 1-0. Esa serie reafirmó la dificultad de enfrentar a los clubes brasileños, que históricamente han sido rivales de gran jerarquía.

Con este historial, Cruz Azul llega al duelo contra Flamengo en la Copa Intercontinental 2025 con la experiencia de haber enfrentado a equipos brasileños en partidos de alta exigencia. Los resultados muestran un balance mixto: victorias memorables en casa, empates luchados y derrotas ajustadas en territorio sudamericano.

