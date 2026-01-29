Así se prepara Portugal y Cristiano Ronaldo para visitar México

En exclusiva para Azteca Deportes , el director técnico portugués Pedro Caixinha, actual entrenador de los Bravos de Juárez, reveló detalles sobre la preparación de la Selección de Portugal de cara al amistoso contra México el próximo 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca. En entrevista, Caixinha compartió que sostuvo conversaciones directas con Roberto Martínez, seleccionador lusitano, respecto a este duelo de preparación clave rumbo al Mundial 2026.

Caixinha explicó que Martínez y su staff han planificado minuciosamente el tema de la altura de la Ciudad de México, un factor siempre determinante en partidos en el mítico inmueble. "Me invitaron para dar una capacitación a toda la estructura técnica nacional (de Portugal) y uno de los puntos que tuve el placer de hablar con Roberto Martínez, una persona extraordinaria, fue la preparación de este mundial. Hablamos un poquito del tema de la altura también", detalló el estratega portugués.

Así será el paso de Portugal por México

Según lo compartido por Caixinha, Portugal optará por una estrategia inteligente: el equipo se concentrará en Cancún, en la Riviera Maya, donde entrenará un par de días para aclimatarse al clima y las condiciones del país. La noche previa al partido, viajarán a la capital mexicana, llegando muy tarde para minimizar los efectos de la altitud y reducir el tiempo de exposición. Esta medida busca contrarrestar el impacto que la altura de 2,240 metros sobre el nivel del mar suele tener en visitantes no acostumbrados.

Además de este partido, Caixinha dio luces sobre los planes de Portugal para el Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá. Aunque en días recientes había trascendido que los lusitanos podrían instalar su campamento base en la Riviera Maya, el entrenador de Juárez confirmó que la principal alternativa es Miami. Allí disputarán su último encuentro de fase de grupos ante Colombia, y les queda cerca Houston, sede de sus primeros dos duelos.

En Miami, Portugal contemplaría las mismas instalaciones que utilizó el Real Madrid durante el Mundial de Clubes 2025: The Gardens North County District Park, cerca de Palm Beach, un complejo de primer nivel con campos FIFA que ya ha sido calificado como base potencial para selecciones en el Mundial.

"Ellos tienen muy claro dónde van a quedarse, van a tener sede ahí en Miami, en lo que toca el hotel y a lo que toca las canchas que es donde se quedó Real Madrid cuando fue al Mundial de Clubes, porque ellos van a jugar en Miami y en Houston", finalizó Caixinha.

