FILTRADO: El jersey que usaría Brasil durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Brasil se prepara para volver a las raíces con su nuevo jersey de local diseñado por Nike, una camiseta que apuesta por la nostalgia y el respeto a la historia en uno de los momentos más simbólicos para La Verdeamarela. El uniforme es como un homenaje directo a la época dorada del combinado brasileño, con una clara referencia al legendario equipo que conquistó la Copa del Mundo de 1970 liderado por Pelé, en México.

De acuerdo con el portal especializado en Jerseys deportivos, Footy Headlines, la base del diseño marca el regreso del clásico Yellow Canary, un amarillo canario tradicional que en esta ocasión se presenta en una tonalidad más suave y elegante Este color vuelve a ser el protagonista absoluto del jersey, evocando inmediatamente los años más gloriosos del fútbol brasileño.

El cuello y las mangas incorporan acentos en dos tonalidades complementarias, el cuello es verde fuerte, con una construcción redondeada que incluye un discreto corte redondo pero con una V marcada al frente, mientras que los vivos verdes recorren los costados de la camiseta y se extienden a las mangas, también rematadas en verde.

El jersey mantiene una estética limpia y clásica, pero añade un detalle sutil de alto valor simbólico: un patrón ligeramente distorsionado de la bandera de Brasil integrado en el tejido. Este elemento apenas perceptible refuerza la identidad nacional sin sobrecargar el diseño, alineándose con la filosofía minimalista que Nike ha adoptado para este lanzamiento.

The 2026 Brasil World Cup kit 🤩🇧🇷 pic.twitter.com/nWojnQ6n7E — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) January 28, 2026

El camino de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Canarinha llegará al Mundial de 2026 como una de las grandes favoritas de la mano de su DT, Carlo Ancelotti, y lo hará estrenando este uniforme en la fase de grupos, tras el sorteo oficial realizado en diciembre de 2025 . Brasil fue designado como cabeza de serie del Grupo C, donde enfrentará a Marruecos, representante de la Confederación Africana; Escocia, por parte de la UEFA; y Haití, proveniente de la Concacaf.

El debut brasileño en la justa mundialista está programado para el sábado 13 de junio de 2026, cuando enfrente a Marruecos en el MetLife Stadium. El encuentro se disputará a las 18:00 horas locales del Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 16:00 horas en la Ciudad de México, marcando el inicio del camino rumbo al ansiado hexacampeonato.

Brasil continuará su participación en la fase de grupos el viernes 19 de junio, cuando se mida ante Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. La fase inicial concluirá el miércoles 24 de junio, con el duelo frente a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami, un escenario que promete un ambiente vibrante para uno de los partidos más atractivos del grupo.

Con historia, tradición y un diseño cargado de simbolismo, el nuevo jersey de local de Brasil se perfila como una de las camisetas más representativas y bonitas del Mundial 2026.