¡ÚLTIMA HORA! Terence Crawford anuncia su retiro del boxeo a los 38 años

El boxeador Terence Crawford ha anunciado este martes a través de sus redes sociales, que OFICIALMENTE SE RETIRA del deporte, decisión que toma luego de haber sido campeón indiscutido de los supermedianos venciendo a Saúl Canelo Álvarez y tras haber sido campeón en tres diferentes categorías.

Sin duda Crawford, uno de los más grandes en la historia por su legado, récord y habilidades , a los 38 años ha tomado una decisión de la cual parece no haber marcha atrás, cerrando una trayectoria de 17 años.

Con esta decisión sorpresiva, quedan además vacantes los cinturones de las 168 libras por la Federación Internacional de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y previamente había renunciado al verde y oro del CMB al no querer pagar una cifra simbólica que pide en este caso el organismo.

El mensaje de Crawford en su retiro del boxeo

Crawford usó para ilustrar el tema de su retiro un video y una imagen con unos guantes colgados, más la frase: "alejarse como un grande sin nada más que probar".

Con una marca de 42 peleas ganadas con 31 nocauts, y teniendo como las dos más grandes victorias las que logró ante Errol Spence Jr y Canelo Álvarez, Crawford asegura que ya ha hecho todo por lo que descarta una revancha ante Canelo o enfrentar o otros peleadores, seguro de que no habrá nada más importante más allá del tapatío.

Retiro de Crawford, evitará revancha ante Canelo

Apenas hace algunos días, Eddy Reynoso compartió que el plan de trabajo para Canelo en el 2026, era descansar en mayo, esperar a que Canelo esté totalmente recuperado de su operación de codo izquierdo y enfrentar a Crawford en una revancha que estaban buscando y esperaban concretar.

Pero este retiro claramente evitará ese nuevo combate y además ya sin los campeonatos de por medio, podría cuestionarse si es prudente y necesaria una revancha entre estos dos colosos del boxeo.

¿Quién es Terence Crawford?

Crawford es un ex boxeador de 38 años, nacido en Omaha, Nebraska, en los Estados Unidos, quien comenzó su carrera como profesional el 14 de marzo de 2008 derrotando a Brian Cummings por nocaut en un round de cuatro.

Tras un invicto en 42 peleas y haber sido indiscutido en tres categorías, la de superligero, welter y supermediano, lo que es una hazaña al haber dominado en tres divisiones.