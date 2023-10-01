Pelea completa Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Jermell Charlo | #Box Azteca

Por si te la perdiste, te dejamos la pelea completa entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo en el T-Mobile Arena, simplemete espectacular

Por: Azteca Deportes

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