¡Brutal! Peleador de UFC se desmaya en pleno pesaje y CANCELAN su pelea (VIDEO)

En imagen que resultó dramática, el peleador Cameron Smotherman se desmayó instantes después de bajar de la báscula dentro de la ceremonia de pesaje para el UFC 324 Gaethje vs Pimblett en Las Vegas, por lo que paramédicos del lugar y parte de su equipo acudieron de inmediato a brindarle los primeros auxilios, incluso, en la transmisión, los narradores y presentadores quedaron atónitos, asegurando que "nunca habían visto" algo similar.

Cameron Smotherman just passed out on stage after making weight pic.twitter.com/fw881V1JuO — Championship Rounds (@ChampRDS) January 23, 2026

Cameron Smotherman, peleador de la división gallo, marcó 135.5 libras, por lo cual estuvo en peso para su combate ante Ricky Turcios, sin embargo, tras bajar de la báscula, colapsó sobre el escenario, donde permaneció algunos segundos hasta que parte de su staff y paramédicos lo ayudaron a incorporarse para abandonar el lugar en medio del drama.

Momentos después y derivado de esta situación médica, el UFC dio a conocer que la pelea entre Smotherman y Turcios quedaba cancelada para cuidar la integridad del contendiente estadounidense.

¿Qué causa que los peleadores de alto rendimiento puedan colapsar por el corte de peso?

El corte de peso es algo habitualmente practicado en los deportes de contacto y que los peleadores utilizan para no perder ventaja en el tamaño y altura ante sus rivales, sin embargo,

Las causas del desmayo de Smotherman pueden deberse principalmente a una deshidratación severa, pues al eliminar grandes cantidades de agua y sales minerales, el volumen de sangre disminuye drásticamente, lo que provoca una caída súbita de la presión arterial y el síncope vasovagal, ya que el corazón es incapaz de bombear suficiente sangre y oxígeno al cerebro con la rapidez necesaria cuando el deportista se pone de pie, ocasionando el colapso.

