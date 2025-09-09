¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación
Entrevista exclusiva con Penta Zero Miedo en TV Azteca. El ídolo de la lucha libre mexicana habla sobre sus inicios, su filosofía de ‘cero miedo’ y lo que significa representar a México en el ring. ¡Una historia de lucha, pasión y éxito que no te puedes perder!”
Entrevista exclusiva con Penta Zero Miedo en TV Azteca. El ídolo de la lucha libre mexicana habla sobre sus inicios, su filosofía de ‘cero miedo’ y lo que significa representar a México en el ring. ¡Una historia de lucha, pasión y éxito que no te puedes perder!”