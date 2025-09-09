deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Los Protagonistas
Video

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Entrevista exclusiva con Penta Zero Miedo en TV Azteca. El ídolo de la lucha libre mexicana habla sobre sus inicios, su filosofía de ‘cero miedo’ y lo que significa representar a México en el ring. ¡Una historia de lucha, pasión y éxito que no te puedes perder!”

Azteca Deportes
Los Protagonistas
Compartir

Entrevista exclusiva con Penta Zero Miedo en TV Azteca. El ídolo de la lucha libre mexicana habla sobre sus inicios, su filosofía de ‘cero miedo’ y lo que significa representar a México en el ring. ¡Una historia de lucha, pasión y éxito que no te puedes perder!”

Penta Zero Miedo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

MINISLAMESAPROTAGONISTA.jpg
Los Protagonistas
¿Quién es el mejor equipo de la Liga MX tras 7 fechas del Apertura 2025? | La Mesa protagonista
DEPORTVXPRESS (1).jpg
Los Protagonistas
Quién es Quién: Raúl Jiménez vs Takefusa Kubo | Duelo de titanes en México vs Japón 2025
Thumbnail
Los Protagonistas
El Regreso de Andy Ruiz | A Raspar La Lona
MINISLAMESAPROTAGONISTANOTAS (1).jpg
Los Protagonistas
¿Traición o coincidencia? Cracks que defendieron Chivas y Cruz Azul | Tómbola Chivagorica
Thumbnail
Los Protagonistas
¡Solidaridad total! Así apoyan los equipos de Liga MX a Fernando Navarro y su hijo Emilio
Thumbnail
Los Protagonistas
Checo Pérez visita México para su nueva aventura con Cadillac | Los Protagonistas
Thumbnail
Los Protagonistas
¡Pumas sigue perdiendo piezas! Dos posibles bajas sacuden el Apertura 2025
Thumbnail
Los Protagonistas
Gilberto Mora: el niño que rompió la Liga MX con 16 años | MVP Jornada 6
Thumbnail
Los Protagonistas
João Pedro: el goleador que encontró su segundo aire en San Luis
Thumbnail
Los Protagonistas
La Hormiga González: el delantero que quiere cargar con los goles del Rebaño
×
×