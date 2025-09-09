Penta estrena nuevo gimnasio en México; ¿en dónde se encuentra y cuánto cuesta la mensualidad?

El 2025 ha sido un año por demás llamativo para Penta dado que, después de muchos años, finalmente llegó a la WWE para presentarse como una estrella de RAW. No obstante, lo anterior no exime que se siga moviendo en territorio mexicano a través de un nuevo gimnasio.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Se sabe que Penta es un luchador que ha logrado trascender fuera del cuadrilátero a través de distintos negocios que lo ayudan a solventar sus gastos. Al ser un hombre de negocios era de esperarse que concretara la adquisición de un nuevo gimnasio en México, motivo por el cual aquí conocerás cuánto cuesta y en dónde se ubica.

¿Cuándo llegó Penta a la WWE?

Fue a inicios de este 2025 cuando Penta firmó un contrato con la WWE, por lo que logró su debut oficial en RAW el segundo lunes del mes; es decir, una semana después de que se estrenara en una plataforma de streaming. Aquí, el mexicano logró salir avante al obtener el triunfo ante Chad Gable.

¿Cuál es el historial de victorias y derrotas de Penta en la WWE?

Al día de hoy, y contando únicamente combates individuales, Penta El Zero Miedo tiene 11 triunfos por 9 derrotas en su etapa en la WWE. Y si bien su boom fue inmediato, la realidad es que en los últimos meses contabiliza más descalabros que victorias en el cuadrilátero.

¿Cuándo y contra quién fue su última lucha en WWE?

La última batalla de Penta fue precisamente el lunes pasado en RAW, en un combate para definir al primer contendiente por el Campeonato Intercontinental de la empresa. Aquí, el nacido en el Estado de México perdió ante Rusev luego de que otras estrellas se involucraran en el combate.

¿Cuánto cuesta la mensualidad y en dónde se ubica el nuevo gimnasio de Penta?

Fue en julio pasado cuando Penta inauguró El Zero Miedo GYM , un evento en el que estuvieron algunos invitados sorpresas y en donde también confirmó la adquisición de una escuela de lucha libre. Fue así como, el 5 de dicho mes, estrenó este espacio junto a figuras como El Capi Pérez, Iztaparrasta y Lazy Boy, entre otras figuras.

Cabe mencionar que el gimnasio de Penta se encuentra en la Calle Potreros, 55833, Teotihuacán de Arista en el Estado de México. Se encuentra abierto de lunes a viernes desde las 06.00 hasta las 22:00 horas, así como los sábados de 06:00 a las 16:00 horas y los domingos desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Para más información se recomienda asistir al espacio en turno.