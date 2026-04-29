La historia de la Selección Mexicana a lo largo de la Copa Mundial de la FIFA, no ha sido la que los millones de aficionados mexicanos quisieran poder contar, pues tiene algunos capítulos muy tristes, uno de ellos es la peor goleada que se ha sufrido, siendo un resultado complicado de asimilar.

¿Cuál ha sido la peor goleada de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA?

La Selección Mexicana ha tenido actuaciones muy respetables en la Copa Mundial de la FIFA, pero en la edición de Argentina 1978, los comandados por José Antonio Roca, tuvo un descalabro que hasta la fecha sigue siendo complicado de olvidar.

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El cuadro mexicano estaba en el grupo de Túnez, Alemania y Polonia, en su primer partido el conjunto africano sorprendió a la Selección Mexicana, por lo que México tenía la obligación de vencer a los teutones para poder avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, la Selección Alemana llegaba como la vigente campeona del mundo, pero solo habían empatado ante Polonia en su primer partido, por lo que también tenían que vencer al cuadro mexicano para asegurar gran parte de su boleto a la siguiente ronda.

El partido entre la Selección Mexicana y la Alemana, se disputó el 6 de junio de 1978, en la cancha del Estadio Olímpico de Córdoba, la delantera teutona mostró su gran efectividad, pues en 40 minutos ya iban ganando 3-0 con goles de Dieter Müller, Hans Müller y Karl-Heinz Rummenigge, quienes lograr vencer la portería de Pilar Reyes.

En el tercer gol de los teutones, el portero mexicano salió lesionado y entró en su lugar Pedro Soto, quien también recibió tres goles de los alemanes, dos de Flohe y uno más de Karl-Heinz Rummenigge, quien se encargó de cerrar la goleada de 6-0, siendo el peor resultado de la Selección Mexicana en una Copa Mundial de la FIFA.

