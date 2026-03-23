¡NADIE COMO ÉL! Pep Guardiola ya manda en la Carabao Cup

En Inglaterra, la EFL Cup puede parecer “la tercera copa” para algunos, pero en realidad es un termómetro brutal de constancia. Se juega con rotaciones, sí, pero también con presión, calendario apretado y rivales que te muerden cada ronda. Por eso, ganar una vez ya tiene mérito; ganar varias veces te coloca en una conversación histórica.

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Pep Guardiola ya es el director técnico más ganador de la Carabao Cup

Pep Guardiola ya es el entrenador con más títulos de la Carabao Cup en la historia, con 5 trofeos, y con ello supera a una lista de técnicos legendarios que dominaron distintas épocas del futbol inglés. Es un dato que refuerza el sello de Pep en los torneos domésticos: cuando su equipo entra a una copa, casi siempre llega hasta el final.

La lista también dibuja el tamaño del registro. Guardiola no solo está arriba, ya que dejó detrás a nombres que se convirtieron en instituciones. Brian Clough, Sir Alex Ferguson y José Mourinho aparecen empatados con 4, mientras que Bob Paisley y George Graham cierran el grupo con tres. No es cualquier compañía: son técnicos que construyeron grandes equipo en Inglaterra.

Más títulos de EFL Cup como entrenador:



Pep Guardiola : 5

: 5 Brian Clough : 4

: 4 Sir Alex Ferguson : 4

: 4 José Mourinho : 4

: 4 Bob Paisley : 3

: 3 George Graham: 3

El dato, además, tiene una lectura clara, la Carabao Cup premia la gestión de plantel, la mentalidad competitiva y la capacidad de sostener ritmo en semanas donde se juegan dos o tres partidos. Guardiola, con cinco, no solo ganó finales; ganó continuidad.

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