Periodista deportivo es asaltado en plena transmisión en vivo y bajado de su auto en Morelos

El periodista deportivo, especializado en la fuente de basquetbol mexicano e internacional Fernando Vargas, fue asaltado la noche del martes por al menos un delincuente quien lo interceptó mientras estaba estacionado y realizaba una transmisión en vivo para un programa en el cual colaboraba.

Por más insólito que parezca, el hecho quedó grabado en video y en vivo, pues Fernando Vargas tenía el celular de frente a él y daba un argumento, cuando un asaltante le abrió la puerta y con un arma le pidió las pertenencias y lo bajó con amenazas del coche en el que se transportaba.

Fernando Vargas estaba, de acuerdo a las investigaciones en una gasolinera en Cuernavaca, Morelos cuando sucedió el robo en el que además por la posición del video, se alcanza a ver el rostro de quien lo amenaza y amaga. Fernando Vargas no cortó el enlace en video y se escuchan las palabras y el diálogo violento que se dio en la noche del 19 de mayo.

La persona que estaba en el estudio de televisión y al ser un momento en vivo, tampoco entendió de primera instancia lo ocurrido hasta que todo encajó en una situación de violencia por lo que expresó con molestia un "no puede ser".

Los reportes sostienen que la Guardia Nacional, luego del robo lo asistió, y él está sin lesiones. Tampoco ha dado una postura y sus redes sociales no han publicado alguna parte oficial.

LNBP, lamenta lo sucedido y revela estado de Fernando Vargas

La Liga Nacional de Basquetbol Profesional, donde trabaja y es especialista Fernando Vargas, sí emitió un comunicado explicando que el periodista se encuentra bien, pero no dejó de lado el rechazo hacia esta situación.

Respalda y apoya al conductor de sus programas de basquetbol por esto que ha quedado registrado y que se ha convertido en tendencia por el modo en el que se dio en vivo en un programa de televisión.