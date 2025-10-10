deportes
Nota

Pesaje EN VIVO de la pelea: ‘Alacrán’ Berchelt vs Edixon Pérez por Box Azteca EN VIVO

El Alacrán Berchelt regresa a pelear y enfrentará a Edixon Pérez en un combate en peso ligero; los pugilistas suben a la báscula para concretar el duelo en Reynosa este sábado.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Este viernes sube a la báscula Miguel ‘Alacrán’ Berchelt y su rival Edixon Pérez, para el enfrentamiento que está agendado para el sábado 11 de octubre en Reynosa, Tamaulipas y que promete ser un retorno llamativo del peleador que tiene un gran palmarés y que no descarta pensar en títulos a esta altura de su trayectoria. La ceremonia de pesaje la podrás ver EN VIVO por Box Azteca desde las 11:00 PM.

Te podría interesar: Miguel Berchelt, con la intención de picar como ‘alacrán’ a rival Edixon Pérez

El enfrentamiendo de Alacrán Berchelt se celebrará en la división de los ligeros a 10 episodios en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Antes de que suene la campana los dos guerreros y el resto de la cartelera tienen que subir a la romana para cumplir con el peso.

Berchelt y Edixon Pérez se vieron en gran forma física el jueves durante la conferencia de prensa, por lo que parece que no habrá problemas para cumplir con el protocolo y más aún cuando Edixon quiere dar una campana viniendo desde Venezuela en tanto que Alacrán, quiere dar una satisfacción a sus seguidores pero más aún, levantar la mano ya con cuatro victorias al hilo para pensar en un enfrentamiento ante el campeón Shakur Stevenson.

Te podría interesar: Inoue vs Picasso, la gran oportunidad del mexicano de ser campeón indiscutido

Alacrán Berchelt va por el campeonato Reynoso

Esta pelea estará enmarcada por el campeonato Reynosa que entregará el CMB al ganador, y es que no es más que un premio, tiene mucho valor, debido a que la familia Sulaimán tienen sus ráices en esta ciudad y al llegar la pelea a este territorio destaca ese lazo.

Para Berchelt, es de llamar la atención esa correa y por ello destacó que “vine a buscar bronce y encontré oro”, fueron las palabras de Miguel Berchelt en la conferencia de prensa.

Edixon Pérez, deseoso de arruinar la fiesta

El boxeador venezolano Edixon Pérez recalcó que sabe de las capacidades y legado de Miguel Berchelt, pero él está listo para ganar y dar una gran pelea en patio ajeno.

“Vengo a dar una gran batalla frente a un rival como el Alacrán Berchelt, un hombre de gran renombre. Va a estar muy buena”.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

