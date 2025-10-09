deportes
‘Alacrán’ Berchelt amenaza: Edixon Pérez no aguantará el veneno de este alacrán

El peleador mexicano Miguel Alacrán Berchelt regresa tras nueve meses de ausencia; promete que su rival el venezolano Edixon Pérez será su víctima y se doblegará ante su veneno.

Alacran Berchelt boxeo pelea 11 de octubre
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Uno de los peleadores más importantes y populares de la última década regresa al ring y enfrentará en un combate de alto calibre a Edixon Pérez un venezola que quiere vencer en patio ajeno en tanto que el ex campeón superpluma ha advertido que Pérez no aguantará su picadura y su veneno.

Miguel Alacrán Berchelt se echó un descanso de nueve meses. Peleó por última ocasión el 30 de noviembre enfrentando a Mauro Alex Hasan Perouene en Mérida y pese al paso de los meses recalcó que nunca dejó de entrenar y de mantener bien su fisico para el día que se presentara la oportunidad de volver a pelear, como es el caso del inminente choque en Reynosa, Tamaulipas.

Alacrán Berchelt, mantiene sobre aviso a Edixon Pérez

Para ponerle sabor al enfrentamiento, Alacrán Berchelt ha mostrado su reconocimiento para el rival Edixon Pérez, experimentado sudamericano que mide fuerzas ante el pugilista de Mérida, críado en Cancún y con muchas vivencias en Hermosillo.

“Contento por este regreso, fueron 9 largos meses fuera del ring pero siempre me mantuve entrenando. Con ganas de estar activo. Estoy listo y enfocado fuerte. Esperamos que este Alacrán pique y pique duro”, explicó Berlchelt a Box Azteca.

Alacrán Berlchet, quiere cerrar con éxitos su carrera

A la pelea del 11 de octubre se agregó un cinturón especial del Consejo Mundial de Boxeo, que entregará el Cinturón Reynosa, el cual ha motivado a los peleadores para dar aún más y Alacrán lo ve como una oportunidad para ganar esa correa y dejarla en México.

“Me dieron la noticia de ese cinturón, vine buscando bronce y encontré oro, venimos por ese campeonato para llevarlo a Hermosillo, Mérida y Cancún”.

Las últimas 5 peleas de Miguel Alacrán Berchelt

El mexicano regresa y presenta en su récord dos derrotas en sus últimas cinco peleas; el pugilista quiere regresar con victoria y no descaeta pensar en un campeonato en los pesos ligeros que lo catapulten de nuevo en su carrera.

¿Dónde ver Alacrán Berchelt vs Edixon Pérez?

La pelea del peso ligero Miguel Berchelt en contra de Edixon Pérez la podr{as ver EN VIVO este sábado 11 de octubre desde las 11:00 PM con la narración y comentarios del mejor equipo por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

Alacran Berchelt boxeo pelea 11 de octubre

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

