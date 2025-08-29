¡BOMBAZO! Pumas acuerda SALIDA un jugador al futbol de AUSTRALIA

Con la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 por delante, en Pumas ya contemplan una baja en la plantilla dirigida por Efraín Juárez.

El futbolista que saldría de Pumas para jugar en Australia

Luego de que se cayera el traspaso de Nathan Silva al Vasco da Gama, Piero Quispe ha llegado a un acuerdo para jugar en el futbol de Australia, dejando al cuadro de la UNAM tras un año en el futbol mexicano.

De acuerdo a diversos reportes, Pumas y Sydney FC ya tienen un acuerdo de palabra por el mediocampista peruano de 24 años de edad, quien se sumaría a las filas de la escuadra del sureste de Australia a manera de préstamo por un año con opción de compra.

En caso de que se complete la transferencia del centrocampista a falta de superar los exámenes médicos, el Club Universidad Nacional liberaría una plaza de extranjero para tener la posibilidad de traer al delantero de quien tanto se ha rumorado.

Desde su llegada a Pumas, Piero Quispe ha visto actividad en 71 partidos defendiendo la camiseta auriazul, compromisos en los que ha marcado cinco goles y repartido cuatro asistencias.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, el Torneo Apertura 2025, el equipo del Pedregal se ubica en el lugar 13 de la tabla general con un registro de una victoria, tres empates y dos derrotas tras seis partidos disputados.

Para la Jornada 7, Pumas recibe al Atlas en el Estadio Olímpico Universitario, partido a jugarse el domingo 31 de agosto en punto de las 16:00 horas, tiempo de la CDMX.

