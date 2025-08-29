ÚLTIMA HORA: Santiago Gimenez saldría del Milan con destino a otro GIGANTE de Europa

El futuro de Santiago Gimenez se encuentra en el aire. A pesar de que el delantero mexicano es titular este viernes 29 de agosto en la visita del Milan al Lecce, juego de la Fecha 2 en la Serie A, el atacante de 24 años de edad podría ver un giro en su carrera en el inicio de la Temporada 2025/26.

Santiago Gimenez seguiría en la Serie A

De acuerdo a diversos reportes, el director del cuadro de ‘Il Diavolo’, Igli Tare, analiza la posibilidad de intercambiar a Santiago Gimenez por otro delantero que milita en otro gigante de Europa, pues el equipo dirigido por Massimiliano Allegri estaría interesado en los servicios de Artem Dovbyk, atacante ucraniano de 28 años de edad que juega para la AS Roma, por lo que Santi llegaría a la escuadra de ‘La Loba’.

Siendo titular en la Jornada 2 de la Serie A frente al Lecce, Santiago Gimenez acumula 22 partidos jugados con el AC Milan, encuentros en los que ha marcado seis goles y repartido cuatro asistencias.

Del otro lado, Artem Dovbyk tiene 46 partidos disputados con la AS Roma, compromisos en los que lleva 17 anotaciones y cuatro asistencias jugando bajo las instrucciones de Gian Piero Gasperini.

De momento, es solo una posibilidad a pesar de que el jugador mexicano había asegurado que se iba a quedar en el equipo ‘Rossoneri’, cuadro con el que tiene contrato hasta 2029 tras haber salido del Feyenoord Rotterdam de la Eredivisie.

