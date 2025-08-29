¡Adiós a Europa! Tricampeón con el América se queda en México tras negociaciones fallidas

Termina el sueño europeo para Sebastián Cáceres. El mediocampista uruguayo se queda en el Club América luego de que se cayeran las negociaciones con el Ipswich Town.

Te puede interesar: Lleva un año en Pumas, vale más de 50 MILLONES y es buscado desde Europa

¿Por qué se cayeron las negociaciones del Ipswich Town por Cáceres?

A pesar de que ya había un acuerdo por cinco millones de dólares fijos más otros cinco millones por objetivos, el pacto entre el futbolista de Montevideo y la escuadra de la Championship se cayó debido a que el cuadro azulcrema no dio una respuesta. Y es que el Ipswich Town había ofrecido pagar en varios plazos, situación con la que la directiva del equipo de Coapa no estaba conforme y tras una semana, no mandaron una contraoferta al conjunto de Inglaterra.

Teniendo el objetivo de jugar en Europa, Sebastián Cáceres se queda en la Liga BBVA MX, donde se encuentra cómodo siendo una pieza importante en del esquema de André Jardine y el proyecto del Club América, escuadra con la que registra 174 partidos jugados y ha logrado colaborar con cuatro anotaciones y dos asistencias en el equipo en el que fue Tricampeón del futbol mexicano.

En el Torneo Apertura 2025, el central uruguayo ha disputado cuatro encuentros y rumbo a la Jornada 7, el cuadro azulcrema se ubica en el segundo lugar de la tabla general con 14 puntos, resultado de cuatro victorias y dos empates. Al momento, el América marcha invicto en la presente campaña.

Para la Fecha 7, el equipo dirigido por André Jardine recibe a Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes, compromiso a disputarse el 30 de agosto a las 21:05 horas.

Te puede interesar: ¿Se va de Pumas? Jugador CLAVE define su FUTURO con enigmático mensaje