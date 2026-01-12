Guido Pizarro quiere a Marcelo Flores en la Selección

Los Tigres se las arreglaron para derrotar al Atlético de San Luis, en el estadio Alfonso Lastras y en ello radicó el valor que su director técnico, Guido Pizarro, le dio al triunfo.

"Vamos a afrontarlo de la misma manera, como tuvimos pocos días no hubo tanta fluidez de juego, combinado a unas asociaciones que no estaban acostumbrados a jugar. En el segundo tiempo estuvimos mejor, entendimos un poco lo que requería, pero creo que me quedo con lo desempeñado con los chicos que no lo venían haciendo, creo que lo hicieron muy bien", dijo. Además, complementó: "Entendieron que vamos a necesitar de todos este semestre, así que valorar la victoria y ahora ya pensar en el próximo partido".

Flores ¿de Selección?

Los dos goles con los que la U de Nuevo León selló el triunfo en tierras potosinas fueron obra de Marcelo Flores y, en consecuencia, éste fue uno de los temas que se abordaron en la conferencia de prensa posterior al partido.

"Marcelo hizo un gran partido, tiene mucha decisión, creo que en este semestre va a dar un paso importante dentro del equipo y ojalá que lo podamos apoyar para que integre la lista de Canadá, está trabajando para eso, se ve en el día a día y en cómo ha jugado hoy. Ojalá que lo podamos seguir aprovechando", expuso Guido.

Si bien enalteció la labor de la plantilla que tiene a su disposición, el entrenador argentino y ex capitán de los Tigres recordó que el grupo todavía no está cerrado y aseguró que se mantienen en busca de su primer refuerzo para el torneo que ya corre.

“La directiva está trabajando para reforzar al equipo. Estamos buscando varios posiciones, varios jugadores que se están trabajando. Ojalá que pronto podamos concretarlos", concluyó.

