Allan Saint-Maximin hizo esto que no les gustó para nada a los aficionados del Club América

El estreno del Club América en el Clausura 2026 dejó más dudas que certezas. Más allá del juego en el empate sin goles frente a Xolos de Tijuana , una peculiar situación con Allan Saint-Maximin como protagonista generó la indignación de los aficionados azulcremas y despertó una ola de criticas en redes sociales.

Si bien fue titular en el Estadio Caliente, el francés no tuvo su mejor noche, por lo que fue reemplazado por Paulo Víctor, auxiliar de André Jardine, quien buscará ser campeón para conservar su cargo , a los 66 minutos de juego. En ese momento, Saint-Maximin no se guardó nada y mostró su malestar por la decisión.

La reacción de Saint-Maximin que encendió el malestar de los aficionados del América

El momento que detonó la incomodidad llegó cuando el cuerpo técnico decidió reemplazarlo. Más que el cambio en sí, lo que generó molestia fue la forma, debido a que Saint-Maximin se retiró directamente hacia la banca con evidentes gestos de fastidio, evitando cualquier contacto visual con Paulo Víctor.

La secuencia no tardó en viralizarse en redes sociales, lo que generó varias reacciones. Para un sector de la afición de las Águilas, la imagen fue interpretada como una falta de sintonía con el entrenador sudamericano; mientras que para otros se debe a una cuestión de egos.

Los números de Saint-Maximin en Club América

Si bien su llegada no tardó en encender la ilusión de todos en Coapa, Saint-Maximin aún no termina de consolidarse. Con la playera de las Águilas suma 14 partidos con un aporte de tres goles y dos asistencias. Además, en la Liguilla del Apertura 2025, cuando el equipo más lo necesitaba, solamente pudo disputar seis minutos.

El próximo partido del América en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX será este miércoles 14 de enero a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) ante Atlético de San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes.