Así luce el plan que Cruz Azul tendría para cubrir la baja de Erik Lira

Con una historia donde su estratega fue echado antes de la liguilla, pero Joel Huiqui los hizo campeonar, surgen preguntas de cómo se planifican dichas decisiones. Ahora, con un nuevo torneo en puerta, los celestes están contentos y a la vez preocupados, pues se habla mucho de la salida de Erik Lira. Así se ve el plan de Cruz Azul para cubrir tan delicada baja… en caso de concretarse.

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¿Cómo suplirá Cruz Azul a Erik Lira?

Reza el viejo dicho que cuando el río suena es porque agua lleva y desde hace tiempo, agregando sus primeros minutos disputados en el Mundial, se indica que el futbol europeo le respira en la nuca al canterano de los Pumas. Por ello, los celestes habrían trazado un fichaje en estos primeros días de mercado… aunque tampoco se concretó nada fijo.

Según los reportes de finales de mayo y principios de este mes, indicaban que así como Chivas, Cruz Azul tuvo en el radar a Denzell García. El joven de los Bravos de Juárez se desenvuelve en la zona (pivote) donde Erik Lira brilla en estos momentos y es de los prospectos mexicanos con más proyección dentro del futbol mexicano. Pero tal como con los rojiblancos, parece que ese tema se enfrió.

Dicho rumor se apagó bastante, por lo que falta conocer lo que Joel Huiqi querrá para el equipo campeón del futbol mexicano. Si la salida de Lira es inminente, no sería extraño que plantee esquemas donde su vasto plantel le ayude de otras formas. Y es que una de las grandes virtudes celestes es la amplitud de gente que tiene en su equipo actualmente.

¿A qué equipo saldrá Erik Lira después del Mundial?

Entonces, pase lo que pase, la salida de Erik Lira al futbol del viejo continente parece un hecho. Desde distintos frentes se habla de una promesa de Víctor Velázquez para facilitarle su éxodo y de un verdadero interés de clubes como el Real Betis, Girona y algunos clubes del futbol de los Países Bajos.

Ahora, el momento se encuentra en la Copa Mundial de la FIFA, espacio en el que Lira sigue participando. Y tras finalizarse el turno de México, en una etapa completamente madura de su carrera, se espera que él cumpla su sueño europeo.