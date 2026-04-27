¿Se va a Europa? Las palabras con las que Erik Lira se despediría de Cruz Azul

Erik Lira pudo haber disputado el que sería su último partido con Cruz Azul en la Liga BBVA MX y es que tras la victoria sobre el Necaxa por 4-1 en la Jornada 17 del Clausura 2026 el defensa tendrá que reportar con la Selección Mexicana y posiblemente tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 estaría marchándose al futbol de Europa.

Te puede interesar: ¡CONFIRMADO! El rival al que se enfrentará Cruz Azul en la Liguilla del Clausura 2026

Las palabras de Erik Lira que podrían anticipar su salida de Cruz Azul

Erik Lira no disputará la Liguilla con Cruz Azul ya que, al igual que el resto de seleccionados que militan en la Liga BBVA MX, el defensa de La Máquina tendrá que reportarse a las órdenes de Javier Aguirre, por lo que el juego de este domingo ante Necaxa podría haber sido su último encuentro como cementero.

Y sus palabras después del partido levantaron aun más las sospechas sobre su posible salida del club ya que parecieron una despedida de la institución.

Erik Lira of Cruz Azul during the 17th round match between Cruz Azul and Necaxa as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on April 26, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

"Agradecerles. Se me pone la piel chinita y tengo muchos sentimientos encontrados. Muy buen triunfo, dos años consecutivos siendo el mejor equipo es mucho esfuerzo, no solo de los jugadores, sino también del cuerpo técnico, del staff, de toda la gente que está en la Noria, agradecerles y decirles que Cruz Azul siempre estará en mi corazón", dijo Lira tras el partido.

Lira ha estado bajo la mira de visores de City Football Group, el conglomerado dueño del Manchester City, por lo que podría jugar la siguiente temporada con los Citizens o con algún otro club del grupo que incluyen al Girona, Troyes de Francia o Palermo en Italia.

Te puede interesar: ¿Cuándo comienzan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?