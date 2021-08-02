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Plantel de la Selección Mexicana en Tokyo 2020
La Selección Mexicana presenta un equipo repleto de grandes jugadores en Juegos Olímpicos de Tokyo2020, el oro se encuentra cada vez más cerca.
Adrian Macias/Adrian Macias |
General View Stadium during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021.
Vista general del Estadio durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.
Jorge Martinez/Jorge Martinez |
Mexico Players during the game Japan vs Mexico, corresponding to the first round of Group A of Soccer at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Saitama Stadium, on July 25, 2021.
Jugadores de Mexico durante el partido Japon vs Mexico, Correspondiente al la primera ronda del Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio de Saitama, el 25 de Julio de 2021.
Jorge Martinez/Jorge Martinez |
Mexico Players during the game Japan vs Mexico, corresponding to the first round of Group A of Soccer at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Saitama Stadium, on July 25, 2021.
Jugadores de Mexico durante el partido Japon vs Mexico, Correspondiente al la primera ronda del Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio de Saitama, el 25 de Julio de 2021.
Jorge Martinez/Jorge Martinez |
Mexico Players during the game Japan vs Mexico, corresponding to the first round of Group A of Soccer at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Saitama Stadium, on July 25, 2021.
Jugadores de Mexico durante el partido Japon vs Mexico, Correspondiente al la primera ronda del Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio de Saitama, el 25 de Julio de 2021.
Christian Hofer/Getty Images | Wiener Neustadt, AUSTRIA - NOVEMBER 14: Juyong Lee of South Korea attempts to block the ball as Luis Rodriguez of Mexico crosses during the international friendly match between Mexico and South Korea at Wiener Neustaedter Stadion on November 14, 2020 in Wiener Neustadt, Austria. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)
Christian Hofer/Getty Images | Wiener Neustadt, AUSTRIA - NOVEMBER 14: Raul Jimenez of Mexico holds the ball whilst under pressure from Dujae Won and Sejong Ju of South Korea during the international friendly match between Mexico and South Korea at Wiener Neustaedter Stadion on November 14, 2020 in Wiener Neustadt, Austria. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)
Christian Hofer/Getty Images | Wiener Neustadt, AUSTRIA - NOVEMBER 14: Raul Jimenez of Mexico and Wooyoung Jung of South Korea battle for the ball during the international friendly match between Mexico and South Korea at Wiener Neustaedter Stadion on November 14, 2020 in Wiener Neustadt, Austria. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)
Christian Hofer/Getty Images | Wiener Neustadt, AUSTRIA - NOVEMBER 14: Wooyoung Jung and Dujae Won of South Korea clash with Raul Jimenez of Mexico during the international friendly match between Mexico and South Korea at Wiener Neustaedter Stadion on November 14, 2020 in Wiener Neustadt, Austria. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)
Francois Nel/Getty Images | YOKOHAMA, JAPAN - JULY 31: Players of Team Mexico stand for the national anthem prior to the Men’s Quarter Final match between Republic Of Korea and Mexico on day eight of the Tokyo 2020 Olympic Games at International Stadium Yokohama on July 31, 2021 in Yokohama, Kanagawa, Japan. (Photo by Francois Nel/Getty Images)
Francois Nel/Getty Images | YOKOHAMA, JAPAN - JULY 31: Players of Team Mexico pose for a team photograph prior to the Men’s Quarter Final match between Republic Of Korea and Mexico on day eight of the Tokyo 2020 Olympic Games at International Stadium Yokohama on July 31, 2021 in Yokohama, Kanagawa, Japan. (Photo by Francois Nel/Getty Images)
David Leah/David Leah |
Henry Martin scores his goal of Mexico during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021.
Henry Martin anota su gol de Mexico durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.
Adrian Macias/Adrian Macias |
Alexis Vega of Mexico during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021.
Alexis Vega de Mexico durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.
Jorge Martinez/Jorge Martinez |
Alexis Vega of Mexico during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021.
Alexis Vega de Mexico durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.
Jorge Martinez/Jorge Martinez |
Eduardo Aguirre celebrates his goal of Mexico during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021.
Eduardo Aguirre celebra su gol de Mexico durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.
Adrian Macias/Adrian Macias |
Luis Romo of Mexico during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021.
Luis Romo de Mexico durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.
Richard Callis/Richard Callis |
Henry Martin celebrates his goal 0-3 of Mexico during the game South Africa vs Mexico, Corresponding to Soccer Group A at the Tokyo 2020 Olympic Games, at the Sapporo Dome, on July 28, 2021.
Henry Martin celebra su gol 0-3 Mexico durante el partido Sudafrica vs Mexico, Correspondiente al Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Domo de Sapporo, el 28 de Julio de 2021.
Reuters | México | Tokyo 2020
Richard Callis/Richard Callis |
Luke Fleurs of South Africa during the game South Africa vs Mexico, Corresponding to Soccer Group A at the Tokyo 2020 Olympic Games, at the Sapporo Dome, on July 28, 2021.
Luke Fleurs de Sudafrica durante el partido Sudafrica vs Mexico, Correspondiente al Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Domo de Sapporo, el 28 de Julio de 2021.
Richard Callis/Richard Callis |
(L-R) Diego Lainez of Mexico and Nkosingiphile Ngcobo of South Africa during the game South Africa vs Mexico, Corresponding to Soccer Group A at the Tokyo 2020 Olympic Games, at the Sapporo Dome, on July 28, 2021.
(I-D) Diego Lainez de Mexico y Nkosingiphile Ngcobo de Sudafrica durante el partido Sudafrica vs Mexico, Correspondiente al Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Domo de Sapporo, el 28 de Julio de 2021.
David Leah/David Leah |
México vs Brasil
Adrian Macias/Adrian Macias |
Mexico Players during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021.
Jugadores de Mexico durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.
Richard Callis/Richard Callis |
(L-R) Cesar Montes, Henry Martin, Uriel Antuna, Francisco Sebastian Cordova, Alexis vega, jesus Angulo, Vladimir Lorona, Carlos Rodriguez, Luis Romo, Jorge Sanchez, Guillermo Ochoa of Mexico during the game Mexico vs South Africa, Corresponding to Soccer Group A at the Tokyo 2020 Olympic Games, at the Sapporo Dome, on July 28, 2021.
(I-D), Cesar Montes, Henry Martin, Uriel Antuna, Francisco Sebastian Cordova, Alexis vega, jesus Angulo, Vladimir Lorona, Carlos Rodriguez, Luis Romo, Jorge Sanchez, Guillermo Ochoa de Mexico durante el partido Mexico vs Sudafrica, Correspondiente al Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Domo de Sapporo, el 28 de Julio de 2021.
La Selección Mexicana de Fútbol Varonil ha realizado un espectacular desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Ahora es el momento de encarar a la Selección Brasileña, un antiguo rival al que ya le ha goleado.
El equipo Tricolor únicamente tiene a un jugador que milita en el futbol europeo, Diego Lainez, del Betis. Mientras que el equipo sudamericano cuenta con nueve futbolistas que juegan más allá de sus fronteras, la mayoría ya titulares en sus clubes.
Conoce más sobre el ciclismo de ruta | El ABC de Tokyo 2020
El equipo dirigido por Jaime Lozano se ha instalado en semifinales, un duro tropiezo frente a Japón en fase de grupos encendió las alarmas a tiempo. La contundente exhibición contra Corea del Sur reafirmó las mejores virtudes de los once jugadores mexicanos.
Lo cierto es que, detrás de los reflectores, hay un trabajo metódico que le permite al país volver a soñar con el oro olímpico. México contra Brasil es uno de los partidos más esperados, la Selección Mexicana cruzará sus caminos por enésima vez en el plano internacional.
Una historia de competencia olímpica espera su desenlace, el equipo de Lozano ha plagado de goles las madrugadas mexicanas. Así que no te puedes perder por Azteca Siete y a través de Azteca Deportes la estación previa al Olimpo.
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¿Cuándo se juega y horario del México VS Brasil?
Martes 3 de agosto del 2021
Horario: 03:00 horas, tiempo del centro de México.
Dónde ver: Azteca 7
Porque ustedes lo pidieron... 😅— Selección Nacional (@miseleccionmx) August 3, 2021
Vayan etiquetando a sus jefes, maestros o a quien lo necesite. 👀
¡Los esperamos en la Semifinal 🆚🇧🇷! 🤜🏻🤛🏻#Olímpica | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/LiA362V3YM
Selección Mexicana en Juegos Olímpicos de Tokyo 2020
Porteros
Guillermo Ochoa
Luis Malagón y Sebastián Jurado
Defensas
Johan Vásquez
Vladimir Loroña
César Montes
Jorge Sánchez
Erick Aguirre
Jesús Angulo.
Mediocampistas
Carlos Rodríguez
Luis Romo
Erick Aguirre
José Joaquín Esquivel
Sebastián Córdova
Fernando Beltrán.
Delanteros
Uriel Antuna
Alexis Vega
Eduardo Aguirre
Henry Martín
Diego Lainez
Jesús Angulo
Roberto Alvarado.
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Brasileños contrincantes de la Selección Mexicana
Porteros
Santos (Athletico Paranaense).
Breno (Gremio).
Defensas
Daniel Alves (Sao Paulo).
Gabriel Magalhaes (Arsenal, ENG).
Diego Carlos (Sevilla, ESP).
Arana (Atlético Mineiro).
Gabriel Menino (Palmeiras).
Nino (Fluminense).
Centrocampistas
Bruno Guimaraes (Olympique de Lyon, FRA).
Gerson (Olympique de Marsella, FRA).
Claudinho (Bragantino).
Douglas Luiz (Aston Villa, ENG).
Matheus Henrique (Gremio).
Delanteros
Anthony (Ajax, NED).
Matheus Cunha (Hertha Berlín, GER).
Malcom (Zenit, RUS).
Pedro (Flamengo).
Paulinho (Bayer Leverkusen, GER).
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Adrian Macias/Adrian Macias |
General View Stadium during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021.
Vista general del Estadio durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.
Jorge Martinez/Jorge Martinez |
Mexico Players during the game Japan vs Mexico, corresponding to the first round of Group A of Soccer at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Saitama Stadium, on July 25, 2021.
Jugadores de Mexico durante el partido Japon vs Mexico, Correspondiente al la primera ronda del Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio de Saitama, el 25 de Julio de 2021.
Jorge Martinez/Jorge Martinez |
Mexico Players during the game Japan vs Mexico, corresponding to the first round of Group A of Soccer at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Saitama Stadium, on July 25, 2021.
Jugadores de Mexico durante el partido Japon vs Mexico, Correspondiente al la primera ronda del Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio de Saitama, el 25 de Julio de 2021.
Jorge Martinez/Jorge Martinez |
Mexico Players during the game Japan vs Mexico, corresponding to the first round of Group A of Soccer at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Saitama Stadium, on July 25, 2021.
Jugadores de Mexico durante el partido Japon vs Mexico, Correspondiente al la primera ronda del Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio de Saitama, el 25 de Julio de 2021.
Christian Hofer/Getty Images | Wiener Neustadt, AUSTRIA - NOVEMBER 14: Juyong Lee of South Korea attempts to block the ball as Luis Rodriguez of Mexico crosses during the international friendly match between Mexico and South Korea at Wiener Neustaedter Stadion on November 14, 2020 in Wiener Neustadt, Austria. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)
Christian Hofer/Getty Images | Wiener Neustadt, AUSTRIA - NOVEMBER 14: Raul Jimenez of Mexico holds the ball whilst under pressure from Dujae Won and Sejong Ju of South Korea during the international friendly match between Mexico and South Korea at Wiener Neustaedter Stadion on November 14, 2020 in Wiener Neustadt, Austria. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)
Christian Hofer/Getty Images | Wiener Neustadt, AUSTRIA - NOVEMBER 14: Raul Jimenez of Mexico and Wooyoung Jung of South Korea battle for the ball during the international friendly match between Mexico and South Korea at Wiener Neustaedter Stadion on November 14, 2020 in Wiener Neustadt, Austria. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)
Christian Hofer/Getty Images | Wiener Neustadt, AUSTRIA - NOVEMBER 14: Wooyoung Jung and Dujae Won of South Korea clash with Raul Jimenez of Mexico during the international friendly match between Mexico and South Korea at Wiener Neustaedter Stadion on November 14, 2020 in Wiener Neustadt, Austria. (Photo by Christian Hofer/Getty Images)
Francois Nel/Getty Images | YOKOHAMA, JAPAN - JULY 31: Players of Team Mexico stand for the national anthem prior to the Men’s Quarter Final match between Republic Of Korea and Mexico on day eight of the Tokyo 2020 Olympic Games at International Stadium Yokohama on July 31, 2021 in Yokohama, Kanagawa, Japan. (Photo by Francois Nel/Getty Images)
Francois Nel/Getty Images | YOKOHAMA, JAPAN - JULY 31: Players of Team Mexico pose for a team photograph prior to the Men’s Quarter Final match between Republic Of Korea and Mexico on day eight of the Tokyo 2020 Olympic Games at International Stadium Yokohama on July 31, 2021 in Yokohama, Kanagawa, Japan. (Photo by Francois Nel/Getty Images)
David Leah/David Leah |
Henry Martin scores his goal of Mexico during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021.
Henry Martin anota su gol de Mexico durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.
Adrian Macias/Adrian Macias |
Alexis Vega of Mexico during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021.
Alexis Vega de Mexico durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.
Jorge Martinez/Jorge Martinez |
Alexis Vega of Mexico during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021.
Alexis Vega de Mexico durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.
Jorge Martinez/Jorge Martinez |
Eduardo Aguirre celebrates his goal of Mexico during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021.
Eduardo Aguirre celebra su gol de Mexico durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.
Adrian Macias/Adrian Macias |
Luis Romo of Mexico during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021.
Luis Romo de Mexico durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.
Richard Callis/Richard Callis |
Henry Martin celebrates his goal 0-3 of Mexico during the game South Africa vs Mexico, Corresponding to Soccer Group A at the Tokyo 2020 Olympic Games, at the Sapporo Dome, on July 28, 2021.
Henry Martin celebra su gol 0-3 Mexico durante el partido Sudafrica vs Mexico, Correspondiente al Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Domo de Sapporo, el 28 de Julio de 2021.
Reuters | México | Tokyo 2020
Richard Callis/Richard Callis |
Luke Fleurs of South Africa during the game South Africa vs Mexico, Corresponding to Soccer Group A at the Tokyo 2020 Olympic Games, at the Sapporo Dome, on July 28, 2021.
Luke Fleurs de Sudafrica durante el partido Sudafrica vs Mexico, Correspondiente al Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Domo de Sapporo, el 28 de Julio de 2021.
Richard Callis/Richard Callis |
(L-R) Diego Lainez of Mexico and Nkosingiphile Ngcobo of South Africa during the game South Africa vs Mexico, Corresponding to Soccer Group A at the Tokyo 2020 Olympic Games, at the Sapporo Dome, on July 28, 2021.
(I-D) Diego Lainez de Mexico y Nkosingiphile Ngcobo de Sudafrica durante el partido Sudafrica vs Mexico, Correspondiente al Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Domo de Sapporo, el 28 de Julio de 2021.
David Leah/David Leah |
México vs Brasil
Adrian Macias/Adrian Macias |
Mexico Players during the game Republic of Korea vs Mexico, Corresponding to the Football Quarterfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Yokohama International Stadium, on July 31, 2021.
Jugadores de Mexico durante el partido Republica de Corea vs Mexico, Correspondiente a Cuartos de Final del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Internacional de Yokohama, el 31 de Julio de 2021.
Richard Callis/Richard Callis |
(L-R) Cesar Montes, Henry Martin, Uriel Antuna, Francisco Sebastian Cordova, Alexis vega, jesus Angulo, Vladimir Lorona, Carlos Rodriguez, Luis Romo, Jorge Sanchez, Guillermo Ochoa of Mexico during the game Mexico vs South Africa, Corresponding to Soccer Group A at the Tokyo 2020 Olympic Games, at the Sapporo Dome, on July 28, 2021.
(I-D), Cesar Montes, Henry Martin, Uriel Antuna, Francisco Sebastian Cordova, Alexis vega, jesus Angulo, Vladimir Lorona, Carlos Rodriguez, Luis Romo, Jorge Sanchez, Guillermo Ochoa de Mexico durante el partido Mexico vs Sudafrica, Correspondiente al Grupo A del Futbol en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Domo de Sapporo, el 28 de Julio de 2021.