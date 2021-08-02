Plantel de la Selección Mexicana en Tokyo 2020

La Selección Mexicana de Fútbol Varonil ha realizado un espectacular desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Ahora es el momento de encarar a la Selección Brasileña, un antiguo rival al que ya le ha goleado.

El equipo Tricolor únicamente tiene a un jugador que milita en el futbol europeo, Diego Lainez, del Betis. Mientras que el equipo sudamericano cuenta con nueve futbolistas que juegan más allá de sus fronteras, la mayoría ya titulares en sus clubes.

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El equipo dirigido por Jaime Lozano se ha instalado en semifinales, un duro tropiezo frente a Japón en fase de grupos encendió las alarmas a tiempo. La contundente exhibición contra Corea del Sur reafirmó las mejores virtudes de los once jugadores mexicanos.

Lo cierto es que, detrás de los reflectores, hay un trabajo metódico que le permite al país volver a soñar con el oro olímpico. México contra Brasil es uno de los partidos más esperados, la Selección Mexicana cruzará sus caminos por enésima vez en el plano internacional.

Una historia de competencia olímpica espera su desenlace, el equipo de Lozano ha plagado de goles las madrugadas mexicanas. Así que no te puedes perder por Azteca Siete y a través de Azteca Deportes la estación previa al Olimpo.

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¿Cuándo se juega y horario del México VS Brasil?

Martes 3 de agosto del 2021

Horario: 03:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver: Azteca 7

Selección Mexicana en Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Porteros

Guillermo Ochoa

Luis Malagón y Sebastián Jurado

Defensas

Johan Vásquez

Vladimir Loroña

César Montes

Jorge Sánchez

Erick Aguirre

Jesús Angulo.

Mediocampistas

Carlos Rodríguez

Luis Romo

Erick Aguirre

José Joaquín Esquivel

Sebastián Córdova

Fernando Beltrán.

Delanteros

Uriel Antuna

Alexis Vega

Eduardo Aguirre

Henry Martín

Diego Lainez

Jesús Angulo

Roberto Alvarado.

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Brasileños contrincantes de la Selección Mexicana

Porteros

Santos (Athletico Paranaense).

Breno (Gremio).

Defensas

Daniel Alves (Sao Paulo).

Gabriel Magalhaes (Arsenal, ENG).

Diego Carlos (Sevilla, ESP).

Arana (Atlético Mineiro).

Gabriel Menino (Palmeiras).

Nino (Fluminense).

Centrocampistas

Bruno Guimaraes (Olympique de Lyon, FRA).

Gerson (Olympique de Marsella, FRA).

Claudinho (Bragantino).

Douglas Luiz (Aston Villa, ENG).

Matheus Henrique (Gremio).

Delanteros

Anthony (Ajax, NED).

Matheus Cunha (Hertha Berlín, GER).

Malcom (Zenit, RUS).

Pedro (Flamengo).

Paulinho (Bayer Leverkusen, GER).

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