México vs Brasil: historial, resultados y pronóstico| Tokyo 2020

México y Brasil inauguran este martes las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokyo en un partido en el que la ‘canarinha’ querrá vengarse de la derrota en la final de Londres 2012 y al que el cuadro Azteca llega como la selección más goleadora del certamen con 15 goles.

Historial de partidos

Enfrentamiento en Kashima entre dos países con un amplio historial en selecciones mayores y cuyo único enfrentamiento Olímpico acabó con México colgándose la medalla de oro al cuello, en la final de 2012 en Londres. En aquella ocasión aplazaron el sueño brasileño que llegaría cuatro años después en su tierra, en Río 2016, y ahora buscan dejar a Dani Alves sin cumplir el suyo a los 38 años. A continuación los últimos cinco choques entre estas dos selecciones.

Resultados más recientes

México 2 - 1 Brasil | Juegos Olímpicos Londres 2012

México 0 - 2 Brasil | Copa Confederaciones 2013

México 0 - 0 Brasil | Mundial 2014

México 0 - 2 Brasil | Amistoso 2015

México 0 - 2 Brasil | Mundial 2018



Pronóstico del partido

México presume una fuerza ofensiva envidiable. Sin embargo, esta puede convertirse en un arma de doble filo. Los partidos en los que Brasil se ha enfrentado a una selección que le ha esperado atrás y ha juntado líneas, ha sufrido más que en los que el equipo rival tiene potencial de medio campo hacia adelante.

Richarlison es la gran arma de la ‘canarinha’ para desatacar los partidos, pero necesita espacios para ser determinante. Sus cinco goles llegaron contra Alemania y otros dos frente a Arabia Saudita, ya en los minutos finales y sin opciones de nada en el torneo. En ese escenario de ida y vuelta, el del Everton es determinante.

México llega con la máquina engrasada. Seis goles a Corea del Sur en solo diez tiros a puerta. De la veteranía de ‘Memo’ Ochoa al desparpajo de los Luis Romo, Henry Martín y Sebastián Córdova, que están realizando un torneo que les puede dar el billete rumbo a Europa.

Nos espera un partido muy peleado, en donde seguramente ambos equipos van a intentar imponerse ofensivamente desde el inicio.

Horario y dónde ver México vs Brasil

Las semifinales de futbol de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 están an TV Azteca Deportes. No te pierdas, en punto de las 2:45 AM, la transmisión en vivo del partido México vs Brasil a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.