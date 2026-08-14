Playoffs 2026 LMB: Caliente de Durango y Toros de Tijuana, obtienen boletos a Serie de Zona en el Norte

En un día que resultó afectado por la lluvia en la Zona Sur dentro del Primer Playoff de la Liga Mexicana de Beisbol, los Toros de Tijuana y el Caliente de Durango lograron sacar la victoria que los colocó en la Serie de Zona Norte, al pasar por encima de Algodoneros de Unión Laguna y Acereros de Monclova, que se despiden de la postemporada.

Los Toros de Tijuana que fueron líderes en la Zona Norte, derrotaron a Algodoneros que fueron los últimos invitados a playoffs y la brecha salió a flote entre ambas novenas venciendo en el quinto juego por 12-6 para avanzar al haber ganado cuatro juegos ante uno de Unión Laguna.

Toros así refrendan su posición como uno de los candidatos a llegar lejos en esta postemporada, sin embargo en el mapa aparece otra novena que ha sido la sorpresa del 2026 y es el Caliente de Durango, que comenzó los playoffs perdiendo en casa ante Monclova por 12-6, pero luego se repuso y sacó los cuatro juegos para firmar su pase.

En el segundo juego vencieron por 9-3 a Acereros del Norte; en el tercero borraron del mapa a Monclova por 7-0 y el miércoles sumaron victoria ahora por 7-2.

Monclova no encontró la forma de frenar al Caliente de Durango que sumó el cuarto triunfo al vencer por pizarra de 10-1 luciendo como uno de los mejores en el Primer Playoff.

Así marchan los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol

En el Sur, el duelo de Piratas ante Pericos no se celebró por la lluvia que no paró en el Hermanos Serdán. La serie marcha 2-1 en favor de los emplumados.

En León el juego se detuvo en la cuarta entrada cuando la pizarra estaba 7-8 en favor de Bravos y este viernes se completará el encuentro. Esa serie va empatada 2-2.

Diablos vs Guerreros está ardiente, pues Oaxaca tiene ventaja de 3-2 y hoy puede firmar su pase a la Serie de Zona en el Sur.

Diablos tendrá que esperar cómo se definen las otras series para conocer quiénes avanzan y qué equipo toma el boleto del mejor perdedor.

Ese pase será para el equipo perdedor que lleve su serie a más juegos, historia que está pendiente en su final.

Eso mismo ocurre en el norte, donde Sultanes está a un juego de avanzar sobre Charros, pero este equipo tapatío por la mejor ubicación en el Standing avanzaría.