Playoffs LMB 2023 | Enfrentamientos hasta este domingo para postemporada

Este domingo se realizará el último encuentro de la temporada regular de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) donde se sabrá como se realizarán las series de los playoffs de esta temporada 2023.

El duelo que se ha asegurado a falta de un partido, es el del equipo de Tigres de Quintana Roo en contra de los Diablos Rojos del México, serie del Primer Playoff que se comenzará a jugar en el Estadio Alfredo Harp Helú desde el martes 8 de agosto.

En la Zona Norte como en la Zona Sur, aún pueden sufrir algunos cambios de acuerdo a lo que pase en los partido de este domingo 6 de agosto, lo que ya no se modificaría serán los conjuntos que han quedado eliminados y que no tienen oportunidad de ir a la lucha del campeonato, con excepción de Acereros de Monclova y Generales de Durango en búsqueda del 6to lugar de la Zona Norte; Acereros controla su destino, Generales necesita ganar y que Monclova pierda.

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Tecolotes de los Dos Laredos, Sultanes de Monterrey, Diablos Rojos de México y Olmecas de Tabasco ya tienen asegurado abrir en casa sus series del Primer Playoff.

Los encuentros de playoffs 2023 de la LMB al momento

Las series hasta el momento que se dibujan en el panorama para la postemporada 2023 de la LMB, por la Zona Sur, son:

-Tigres de Quintana Roo (6) vs (1) Diablos Rojos del México

-Leones de Yucatán (5) vs (2) Olmecas de Tabasco

-Pericos de Puebla (4) vs (3) El Águila de Veracruz

Los duelos que se pueden dar en el Primer Playoffs en la Zona Norte son los de:

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Acereros de Monclova (6) vs (1) Tecolotes de los Dos Laredos

Saraperos de Saltillo (5) vs (2) Sultanes de Monterrey

Toros de Tijuana (4) vs (3) Algodoneros de Unión Laguna

+Los equipos eliminados de los playoffs 2023 de LMB