PlayStation revela ofertas de Navidad con precios de locura para la PS5

Las ofertas de Navidad se mantienen y los amantes de los videojuegos no son ajenos a esta situación. Recientemente, Sony confirmó una serie de descuentos en algunas de sus consolas y en diversos videojuegos durante el cierre del 2025, destacando el precio que tiene la PlayStation 5.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

La PlayStation 5 se ha convertido en una de las consolas más vendidas a lo largo de los últimos 12 meses, lo cual habla del impacto positivo que esta tuvo en chicos y grandes por igual. Ante este hecho, la página oficial de Sony confirmó que esta consola tendrá un descuento especial para el cierre del año.

¿Cuánto costará la PlayStation 5 con las ofertas de Navidad 2025?

PlayStation celebra esta época a través de ofertas imperdibles de Navidad. Debido a ello, puso a disposición de los usuarios un catálogo de descuentos para que puedas adquirir sus productos como obsequios navideños, destacando lo que ocurre con la PS5 edición digital y un precio de 8,999 pesos.

Te puede interesar: ¿En qué día se enfrentarán América y Chivas en el Clásico Nacional del Clausura 2026?

Te puede interesar: Los 17 clubes que han ganado un título desde el último trofeo de Pumas

|PlayStation Página Oficial

Del mismo modo, Sony presentó la PS5 edición estándar con lector de disco, la cual ofrece una versatilidad aún más completa para la reproducción de juegos tanto físicos como digitales, contando con un precio de 11,499 pesos, una cantidad baja en relación a cómo se manejó en meses anteriores.

Finalmente, también se encuentra la PlayStation 5 Pro, la cual está diseñada para los usuarios que desean elevar el rendimiento en cada uno de sus videojuegos. Esta consola ofrece mejores gráficas y una fluidez más efectiva, por lo que su precio ronda los 17,769 pesos con dos títulos incluídos en la caja.

¿Hasta cuándo estarán las promociones de la PlayStation?

Se sabe que las promociones antes mencionadas, así como distintos descuentos en algunos productos más, se mantendrán en México desde el 11 de diciembre y hasta el próximo 24 ; es decir, en plena época de Navidad, esto a fin de que los gamers disfruten de la consola en este cierre del año.