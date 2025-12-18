La curiosa fecha que la Liga BBVA MX escogió para el Chivas vs América del Clausura 2026

En las últimas horas, la Liga BBVA MX lanzó el calendario oficial del Clausura 2026, torneo que comenzará el próximo viernes 9 de enero y que será la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que contará con algunos cambios. ¿En qué día se llevará a cabo el Chivas vs América?

El Clásico Nacional entre Chivas y América continúa siendo el partido más importante que el futbol mexicano tiene gracias a la grandeza y popularidad de ambos equipos. Ahora, para este Clausura 2026 las instituciones se medirán en una fecha un tanto curiosa para los amantes del amor y la pasión.

Clausura 2026: ¿En qué fecha se jugará el Chivas vs América?

De acuerdo con lo establecido por el calendario de la Liga BBVA MX, el Clásico Nacional del Clausura 2026 entre Chivas y América está programado para el sábado 14 de febrero, una fecha que se ha vuelto popular al interior del país dado que se festeja el Día del Amor y la Amistad o, bien, el Día de San Valentín.

La fecha luce un tanto llamativa considerando que en este fin de semana se llevará a cabo la Jornada 6 del futbol mexicano, por lo que, a diferencia de lo que ocurría con otras temporadas en donde este juego se guardaba para las jornadas finales, ahora llegará temprano en beneficio de sus aficionados.

Es así como el Chivas vs América se disputará el 14 de febrero a las 9 de la noche, tiempo centro de México, como parte del platillo fuerte de la Jornada 6 del Clausura 2026. El partido se programó al interior del Estadio Akron, inmueble que será mundialista y que alberga a poco más de 46,000 aficionados.

Clásico Nacional: ¿Quién tiene más victorias entre América y Chivas?

Si contamos los juegos oficiales entre Chivas y América que se han llevado a cabo en los últimos 30 años, dejando a un lado duelos amistosos o de otros torneos, el resultado es 78 compromisos, mismos de los cuales las Águilas suman 32 victorias, 22 empates, 24 derrotas, 83 goles a favor y 75 en contra.