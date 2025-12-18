Los 17 clubes que han ganado al menos un TÍTULO de primera división desde el último campeonato de Pumas

Toluca se convirtió en el último campeón del futbol mexicano y, con ello, ingresó a la lista de los equipos que han sido bicampeones en los torneos cortos, la cual inició hace más de dos décadas con Pumas. En ese sentido, vale decir que los últimos años del club universitario han sido por demás decepcionantes.

Con siete títulos de Liga hasta ahora, Pumas se sigue considerando como uno de los equipos más grandes y populares del balompié nacional. Sin embargo, ¿sabías que desde su último título hace 15 años han sido 17 los equipos que han ganado al menos un campeonato de primera división?

¿Qué equipos han sido campeones desde el último título de Pumas en 2011?

En este periodo de tiempo en el que Pumas no ha logrado ningún campeonato, es Tigres quien lidera la lista de los máximos ganadores con un total de 14 títulos, contando Liga BBVA MX, Copa y Copa de Campeones, por citar algunos ejemplos. El Top 3 lo cierran América y Cruz Azul con 13 y 9 campeonatos, respectivamente.

Equipos que han ganado al menos un campeonato de Primera División desde el último título de Pumas.



14 Tigres

13 América

9 Cruz Azul

7 Monterrey

6 Pachuca

5 Guadalajara

5 León

5 Santos Laguna

4 Toluca

3 Atlas

2 Morelia

2 Necaxa

2 Puebla

2 Querétaro

1 Dorados

1 Tijuana

1 Veracruz pic.twitter.com/20DZqwoPKJ — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) December 16, 2025

También aparece Rayados de Monterrey, escuadra que suma siete campeonatos desde el último de Pumas, mientras que Pachuca tiene seis títulos. Más abajo aparece el Guadalajara, Santos Laguna y León, todos estos con 5 trofeos conquistados desde el 2011 a la fecha.

Antes que Pumas, Toluca ha sido campeón en cuatro ocasiones, mientras que Atlas lo ha hecho en tres. Necaxa, Puebla y Querétaro lo han hecho en dos ocasiones; incluso, escuadras que ya no forman parte de la primera división mexicana, como Morelia, Dorados y Veracruz, han sido campeones antes que los universitarios.

¿Pumas es favorito al título del Clausura 2026?

Si bien el club se ha reforzado de buena manera en el último año, es preciso decir que, hasta ahora, Pumas no forma parte de los candidatos al título del Clausura 2026 , al menos, en cuanto a plantilla se refiere. No obstante, podría dar la sorpresa si es que Efraín Juárez hace un buen trabajo en el banquillo.