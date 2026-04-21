PlayStation se despide de seis juegos en su apartado PLUS en los últimos días de abril

Los últimos días de abril han estado llenos de noticias relacionadas al mundo de los videojuegos, mismas que afectan directamente el momento de ocio de los gamers. Ante esta situación, no está de más que conozcas cuáles son los seis juegos que se despidieron de la PlayStation Plus.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Fue hace unos días cuando la PlayStation Plus confirmó que, desde este martes 21 de abril, una serie de videojuegos han desaparecido de su apartado de la misma forma que ocurre con las actualizaciones que la consola realiza cada cierto periodo de tiempo, por lo que aquí conocerás qué juegos le han dicho adiós a la plataforma.

¿Qué juegos se han despedido de la PlayStation?

Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, el catálogo de la PlayStation Plus Extra y la PlayStation Plus Premium sufrió una importante modificación a través de seis titulares que han abandonado el servicio, por lo que estos ya no podrán ser jugado por los millones de usuarios de la consola de Sony.

Te puede interesar: El jugador que estuvo en Rayados y hoy enfrenta una pena de 75 años en prisión

Los juegos que ya no forman parte de la plataforma, y que han generado algunos comentarios negativos en el mundo de las redes sociales por parte de los usuarios, son los siguientes: Spitlings, Dabe the Diver, Lost Records Bloom & Rage, EA Sports PGA Tour, TowerFall Ascension y Disaster Report 4 Summer Memories.

Ante esta situación, luce muy poco probable que estos videojuegos vuelvan al catálogo de la PlayStation, al menos, en un futuro a corto y mediano plazo. Se trata, entonces, de una práctica habitual en donde, así como llegan nuevos títulos, Sony decide sacar de la plataforma otros más.

¿Cuándo sale la PlayStation 6?

Ya encarrilados a las noticias en torno a la consola de Sony, todo haría indicar que la nueva PlayStation 6 podría salir a la venta hasta el próximo año, aunque no se descarta que esta llegue en el 2028 debido a las complicaciones para realizar esta consola sin que sugiera un excesivo gasto de producción.