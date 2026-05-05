Su polémica actuación contra Pumas llevaría a que le busquen remplazo en América

El pasado domingo, el Club América tuvo un partido sumamente intenso ante los Pumas de la UNAM, en el duelo de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, donde el marcador final terminó empatado a 3-3, aunque muchos aficionados han señalado que se pudo ganar, pero los errores en la zona defensiva marcaron la diferencia.

En ese sentido, uno de los más criticados por la afición fue Rodolfo Cota, quien tomó la portería del Club América, ante la lesión de Luis Ángel Malagón, hasta el momento lo había hecho bien, pero ante el conjunto de Pumas tuvo errores muy marcados que terminaron en anotación del rival.

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¿América va a buscar un refuerzo para la portería?

Tras su polémica actuación, mucho se ha comenzado a especular sobre la posibilidad de que la directiva del Club América comience a buscar un nuevo portero para el próximo torneo, ya que la lesión de Luis Ángel Malagón lo va a tener fuera de las canchas hasta la mitad del Apertura 2026.

Las actuaciones de Rodolfo Cota habían sido buenas, por lo que muchos consideraban que podría ser el titular, mientras se recupera Luis Ángel Malagón, pero tras sus errores ante Pumas, las dudas han comenzado a salir y se habla de la llegada de un nuevo portero para reforzar el arco.

¿Cuándo termina el contrato de Rodolfo Cota?

Uno de los puntos a considerar, es que Rodolfo Cota tiene contrato con el Club América hasta el verano del 2026, por lo que en caso de que la directiva tomé la decisión de darle un voto de confianza, tendrían que renovar su préstamo con León, situación que hace unas semanas parecía casi un hecho, pero tras el duelo ante Pumas, las cosas podrían cambiar para el arquero mexicano.

