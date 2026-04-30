Está prácticamente confirmada la salida de Israel Reyes del Club América y este sería su destino

Israel Reyes es el único jugador de Club América en la lista de convocados de la Liga BBVA MX a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El futbolista de las Águilas representará a la Selección Nacional de México por lo que se perderá la Liguilla de Clausura 2026. Y ahora ya se habla de que no regresaría a Coapa para el próximo torneo.

Mientras que desde hace tiempo se habla de que el defensa del conjunto azulcrema estaría cerca de pegar el salto a Europa, lo cierto es que ahora parece algo mucho más concreto. Pues distintos reportes indican que el defensa ya está en el Viejo Continente para negociar con un equipo de allí. Todo indica que se iría de las Águilas.

¿En qué equipo jugaría Israel Reyes si se va del Club América?

El defensa de 25 años tendría todos los caminos apuntados a convertirse en nuevo refuerzo de la Roma. Estaría muy cerca de arreglar un contrato para comenzar a formar parte del conjunto de la capital italiana luego del Mundial 2026. Sería clave para su futuro y hasta podría hacerlo llegar con mejores ánimos a la Selección Mexicana para la cita mundialista.

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Los registros de Israel Reyes antes de dejar Club América

Desde su llegada hace más de 3 años desde Club Puebla, los registros del defensa de 25 años han sido realmente muy buenos, logrando títulos, participaciones importantes, goles, asistencias y seguridad en todas las filas en el equipo dirigido por André Jardine. Según BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, estos han sido los números de Israel Reyes en Club América:

147 partidos jugados

132 titularidades

3 goles convertidos

2 asistencias aportadas

15 tarjetas amarillas y 2 rojas

Campeón Liga MX Apertura 2023

Campeón Liga MX Clausura 2024

Campeón de Campeones 2024

Campeón Supercopa MX 2024

Campeón Liga MX Apertura 2024

2024: Cabecita, Quiñones

2025: Diego Valdés, Richard

2026: Lichnovsky, Fidalgo e Israel Reyes



La generación del tricampeonato está llegando a su fin. pic.twitter.com/ukscM97cSE — Andre (@_AndreCA7) April 30, 2026

¿Cuánto dinero podría dejarle Israel Reyes a Club América?

Aunque todavía no hay detalles de la negociación entre Club América y AS Roma, Israel Reyes tiene un valor de mercado de 5 millones de euros (102 millones de pesos mexicanos), según Transfermarkt. Su contrato con las Águilas vence en diciembre de 2026, por lo que podría irse gratis a fin de año si no se llega a un acuerdo ahora.

