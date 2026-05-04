Club América no deja de recibir malas noticias: hay otro lesionado para la vuelta contra Pumas

Así como Club América recibió la peor noticia sobre Cristian Borja tras el empate con Pumas UNAM, lo cierto es que las malas no terminan allí. Pues en el Nido de Coapa, en la enfermería, las cosas no van bien y recientemente se conoció la lesión de otro de sus futbolistas de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026.

Mientras el conflicto entre André Jardine y Efraín Juárez sorprendió a muchos, ahora la atención del entrenador brasileño está puesta en mejorar el equipo de cara a la revancha, donde ya sabe que no contará con Borja. Además, también se supo que Sebastián Cáceres sufrió una fractura en su rostro, la cual difícilmente le permita jugar el duelo de vuelta.

¿Qué pasó con Sebastián Cáceres en Club América vs. Pumas?

En el duelo disputado en el Estadio Azteca (ahora Banorte), el defensa uruguayo Sebastián Cáceres sufrió un duro golpe con Álvaro Angulo, lo cual ocasionó que deba salir del campo de juego en ambulancia y trasladado a un sanatorio. A la espera del comunicado oficial todos los caminos apuntan a que se trata de una fractura en la zona de la mandíbula y el pómulo derecho.

TE PUEDE INTERESAR:



“Lo de Cáceres es complejo, porque creo que hay fractura, no sé exactamente dónde, pero dependiendo de la lesión se puede jugar con una protección o no, no sabemos”, expresó el entrenador André Jardine en conferencia de prensa. De todos modos, debió retirarse del campo de juego por la dura conmoción, razón por la que fue trasladado a un hospital privado de la zona sur.

América 🦅



También Sebastián Cáceres fue llevado a un hospital privado al sur de la Capital.



El defensa uruguayo se tocaba el rostro a la altura de la mandíbula y/o el pómulo.



A esperar los resultados de los estudios de Seba y también de Cristian Borja. pic.twitter.com/DLVSZwGn5h — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) May 4, 2026

¿Por qué Pumas reclamó tras la lesión de Sebastián Cáceres?

Luego de que Cáceres abandonara el campo de juego, Pumas UNAM elevó una queja a la Liga BBVA MX y la FMF, pues sostienen que hubo alineación indebida porque el futbolista que debía salir era Miguel ‘Shocker’ Vázquez y, de hecho, piden que había llegado a salir. No obstante, a último momento se quedó en el campo para que salga el jugador uruguayo.

De este modo, los directivos de Pumas consideran que Vázquez había salido de cambio y luego había vuelto a entrar, lo que ocasionaría la alineación indebida. Sin embargo, el informe arbitral sostiene que Cáceres fue el que dejó el campo de juego, por lo que no sería tomado en cuenta el reclamo de los universitarios.