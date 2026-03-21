Así fue la polémica eliminación de América vs Nashville; se enfrentarán en Concachampions

América y Nashville se enfrentarán en Concachampions. Mientras el partido de ida se llevará a cabo entre el 7 y el 9 de abril, la vuelta está programada para la semana del 14 al 16 del mismo mes. En este contexto, muchos aficionados recuerdan lo que sucedió en 2023.

Brasileirao | Resumen de Miercoles Botanero | J6 | 2026

La eliminación del Club América ante el Nashville SC en los octavos de final de la Leagues Cup 2023 sigue siendo uno de los episodios más polémicos recientes del futbol internacional. Lo que parecía una clasificación asegurada para las Águilas terminó convirtiéndose en un escándalo arbitral que dio la vuelta al mundo.

El conjunto azulcrema había logrado imponerse en la tanda de penales. Pero, minutos después, una intervención del VAR cambió por completo el desenlace del partido. Esto generó confusión, molestia y un intenso debate sobre la aplicación del reglamento.

¿Qué sucedió entre América vs Nashville en 2023?

El momento clave ocurrió cuando Luis Ángel Malagón atajó el penal decisivo ejecutado por Jack Maher. Con esa acción, América celebró su pase a la siguiente ronda. Así fue como el club lo hizo oficial en sus plataformas digitales.

Pero, tras varios minutos de festejos e incluso una invasión de cancha por parte de los aficionados, el árbitro Selvin Brown fue llamado por el VAR. La revisión determinó que Malagón se había adelantado de la línea de gol antes del disparo. Según el reglamento, este hecho obligaba a repetir el penal.

Maher tuvo una segunda oportunidad y no falló. Posteriormente, en la muerte súbita, América erró su disparo y Nashville selló su victoria por 6-5 en penales. El resultado fue una eliminación que quedó marcada por la controversia.

Las críticas al VAR y al arbitraje tras la eliminación del América vs Nashville

La regla fue aplicada correctamente, pero las críticas se centraron en la forma en la que se gestionó la decisión. Uno de los principales cuestionamientos fue la tardanza excesiva en la revisión, ya que pasaron entre 5 y 7 minutos antes de que el árbitro ordenara repetir el penal, cuando el partido prácticamente se daba por finalizado.

El técnico azulcrema, André Jardine, así como diversos analistas, también señalaron la falta de consistencia arbitral. Cuestionaron por qué no se revisaron otros penales de la misma tanda en los que los porteros también parecían adelantarse.

Además, se puso en duda el trabajo del cuerpo arbitral, especialmente por la falta de señalización inmediata por parte del juez de línea. Esto provocó un desenlace caótico en el estadio. Ahora, con un nuevo enfrentamiento entre América y Nashville en la Concachampions, aquel episodio vuelve a tomar relevancia: ¿Hay cuentas pendientes?