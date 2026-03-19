André Jardine y el acto de amor hacia Club América que los azulcremas nunca van a olvidar

El Club América no atraviesa sus mejores momentos, pero ha tocado el cielo con André Jardine como entrenador. El brasileño comandó al equipo a ser tricampeón de la Liga BBVA MX, razón por la cual, hasta día de hoy, sigue siendo aclamado por distintos mercados. Si bien es cierto que sus días en Coapa no son los mejores, el director técnico tuvo un gesto de pertenencia que pocos tienen en la actualidad.

Jardine rechazó una oferta proveniente del Cruzeiro de Brasil, la cual habría llegado a sus manos luego de vencer a Mazatlán en la Jornada 11 del Clausura 2026. Distintos reportes afirman que el equipo de Belo Horizonte buscó al DT del América tras haber realizado movimientos en su estructura deportiva, principalmente, luego de haber destituido a Adenor Leonardo Bacchi, o mejor conocido como ‘Tité, de su cargo como entrenador.

André Jardine|Crédito: Club América

Este accionar de Jardine no lo tiene cualquiera, ya que otros entrenadores de la Liga BBVA MX han abandonado proyectos en construcción tras la presentación de nuevas oportunidades como fue el caso de Martín Anselmi con Cruz Azul o Fernando Gago con Chivas. Un gesto que quedará en el recuerdo de todos los aficionados americanistas.

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Los motivos por los que Jardine rechazó la oferta de Cruzeiro

El estratega brasileño estuvo presente en la conferencia de prensa tras sellar la clasificación del América a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. Allí fue consultado sobre la oferta que recibió por parte del Cruzeiro y Jardine dejó en claro que se encuentra cómodo en su cargo actual y dejó entrever que aún tiene la intención de ser campeón internacional con las Águilas.

“Es muy difícil que una oferta me mueva en este momento porque lo que busco en un club es exactamente lo que tengo en América, que es respaldo, condiciones y confianza”, expresó Jardine despejando todo tipo de dudas y luego agregó: “Me siento aún con algo por hacer en América”. Con esta declaración, el técnico dejó en claro su intención de ganar la Concacaf Champions Cup, título que ha sido esquivo para él desde su llegada a Coapa.

