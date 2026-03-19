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¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Se calientan mexicanos y argentinos por Messi y la Concachampions: “Estadio Azteca es solo para leyendas”

Lionel Messi no jugará contra Club América tras lo sucedido en la Concacaf Champions Cup 2026

Se calientan mexicanos y argentinos por Messi y la Concachampions: “Estadio Azteca es solo para leyendas”

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

El Inter Miami quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup 2026 y, de esa manera, Lionel Messi no jugará en el Estadio Banorte contra el Club América, pues ese lugar lo ocupará Nashville en los cuartos de final. En ese sentido, tras lo ocurrido en la Concachampions, los mexicanos “antimessi” y los argentinos se pelearon en redes sociales: “El Azteca es solo para leyendas”.

Se sabe que en el Estadio Azteca (ahora Banorte, con hermosas imágenes nuevas) ha sido testigo de Pelé, de Diego Maradona y, si se recupera en tiempo récord, también albergará a Cristiano Ronaldo. Debido a esto, los detractores de Leo Messi se rieron de la eliminación del argentino en la Concachampions a pesar de que llegó al gol 900.

Lionel Messi
Messi alcanzó la marca de los 900 goles en un partido de la CONCACAF Champions Cup 2026|Reuters

La guerra en redes sociales entre argentinos y mexicanos por Lionel Messi

“Desmintiendo la farsa que es el Inter Miami”, expresó un mexicano en las redes sociales. En ese marco, un argentino le respondió: “¿No era que le regalaban todo a Messi? No se entiende la narrativa”. Y otro fanático de Argentina agregó: “Messi no tenia ganas de volver a México, yo haría lo mismo”.

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“Excelente arbitraje del Mexicano Adonai. Ese bato no se anda con regalitos ni le tiemblan las piernas. Adiós al Inter y a Messi, y le arruinan su celebración del gol 900”, sostuvo un mexicano. En tanto, un argentino le contestó: “Un mexicano de la chinga hablando de Messi jajajaja. Tiene la Copa del Mundo, cosa que México nunca ganará”.

Otros comentarios virales de la eliminación de Lionel Messi en la Concachampions

“El putísimo Nashville eliminó al Inter Miami. JAJAJAJA se cancela lo de Messi al Azteca”, expresó un fanático del futbol. Y otro agregó: “Se les cebó a los chilangos que juegue Messi en el Azteca”. Y un tercero se explayó: “Jajaja Messi se dejó ganar para no ir al Azteca”.

“Meeeeeeesssssssssiiiiii… ¿Le dio miedo venir al Estadio Azteca contra el América? Chao, Chao”, dijo Álvaro Morales en sus redes sociales. “¿Al Azteca? Pobre Álvaro, no se trata de decir tonterías nada más por decir algo, y eso que el tal Messi no es de mi agrado eh”, le respondió un mexicano que no es fanático de las Águilas.

Otros fanáticos simplemente se mostraron tristes y compartieron imágenes o emojis de tristeza. “No vendrá Messi al Azteca y probablemente Cristiano tampoco”, finalizó un aficionado.

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