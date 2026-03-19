Se calientan mexicanos y argentinos por Messi y la Concachampions: “Estadio Azteca es solo para leyendas”

El Inter Miami quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup 2026 y, de esa manera, Lionel Messi no jugará en el Estadio Banorte contra el Club América, pues ese lugar lo ocupará Nashville en los cuartos de final. En ese sentido, tras lo ocurrido en la Concachampions, los mexicanos “antimessi” y los argentinos se pelearon en redes sociales: “El Azteca es solo para leyendas”.

Se sabe que en el Estadio Azteca (ahora Banorte, con hermosas imágenes nuevas) ha sido testigo de Pelé, de Diego Maradona y, si se recupera en tiempo récord, también albergará a Cristiano Ronaldo. Debido a esto, los detractores de Leo Messi se rieron de la eliminación del argentino en la Concachampions a pesar de que llegó al gol 900.

Messi alcanzó la marca de los 900 goles en un partido de la CONCACAF Champions Cup 2026|Reuters

La guerra en redes sociales entre argentinos y mexicanos por Lionel Messi

“Desmintiendo la farsa que es el Inter Miami”, expresó un mexicano en las redes sociales. En ese marco, un argentino le respondió: “¿No era que le regalaban todo a Messi? No se entiende la narrativa”. Y otro fanático de Argentina agregó: “Messi no tenia ganas de volver a México, yo haría lo mismo”.

Messi no visitará el Estadio Azteca Banorte.



Inter Miami queda fuera de la Concachampions. Con arbitraje del paisano Adonai Escobedo, pierde ante el Nashville SC. Espera al ganador de la llave entre América y Philadelphia Union de los Cuartos de Final pic.twitter.com/TKMpqgwXdo — José Luis Morales (@JLMNoticias) March 19, 2026

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“Excelente arbitraje del Mexicano Adonai. Ese bato no se anda con regalitos ni le tiemblan las piernas. Adiós al Inter y a Messi, y le arruinan su celebración del gol 900”, sostuvo un mexicano. En tanto, un argentino le contestó: “Un mexicano de la chinga hablando de Messi jajajaja. Tiene la Copa del Mundo, cosa que México nunca ganará”.

No era que le regalaban todo a Messi? No se entiende la narrativa — J⚽️rgx Prestianni (@jxrgeDixz) March 19, 2026

Otros comentarios virales de la eliminación de Lionel Messi en la Concachampions

“El putísimo Nashville eliminó al Inter Miami. JAJAJAJA se cancela lo de Messi al Azteca”, expresó un fanático del futbol. Y otro agregó: “Se les cebó a los chilangos que juegue Messi en el Azteca”. Y un tercero se explayó: “Jajaja Messi se dejó ganar para no ir al Azteca”.

“Meeeeeeesssssssssiiiiii… ¿Le dio miedo venir al Estadio Azteca contra el América? Chao, Chao”, dijo Álvaro Morales en sus redes sociales. “¿Al Azteca? Pobre Álvaro, no se trata de decir tonterías nada más por decir algo, y eso que el tal Messi no es de mi agrado eh”, le respondió un mexicano que no es fanático de las Águilas.

Meeeeeeesssssssssiiiiii...



¿Le dio miedo venir al Estadio Azteca contra el América?



Chao , Chao pic.twitter.com/sShOIftJYR — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) March 19, 2026

Otros fanáticos simplemente se mostraron tristes y compartieron imágenes o emojis de tristeza. “No vendrá Messi al Azteca y probablemente Cristiano tampoco”, finalizó un aficionado.