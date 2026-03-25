MLB en streaming desata polémica: fans explotan por cambio en transmisiones

El arranque de la temporada 2026 de las Grandes Ligas no solo trae emoción en el diamante, también una fuerte polémica fuera de él.

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La decisión de transmitir el juego inaugural entre los New York Yankees y los San Francisco Giants exclusivamente por streaming ha provocado una ola de críticas entre los aficionados, quienes no ocultaron su frustración al quedarse sin la tradicional transmisión por televisión.

A menos de 24 horas del esperado Opening Day, la noticia cayó como balde de agua fría para muchos seguidores del beisbol, acostumbrados a disfrutar estos encuentros en señal abierta o canales deportivos habituales.

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Streaming apuesta fuerte… pero divide opiniones

La plataforma de streaming ha incrementado su presencia en el mundo del beisbol en las últimas semanas. A principios de marzo, ya había transmitido en Japón los 47 partidos del Clásico Mundial de Beisbol 2026, y ahora da un paso más al asegurar el juego inaugural de la MLB como parte de un acuerdo de tres años con la liga.

Pero eso no es todo. La plataforma "N" de streaming también tendrá los derechos del Home Run Derby y del icónico juego Field of Dreams, donde se enfrentarán los Minnesota Twins y los Philadelphia Phillies el próximo 13 de agosto.

De acuerdo con Brandon Riegg, vicepresidente de deportes de la plataforma, la estrategia es clara: apostar por eventos únicos que atraigan tanto a los fans tradicionales como a nuevas audiencias.

"En la noche inaugural solo hay un partido, y se transmite por streaming", explicó, destacando la oportunidad de capitalizar el entusiasmo alrededor del beisbol.

Además, la cobertura incluirá figuras mediáticas y del deporte. Desde la cabina estarán Matt Vasgersian, CC Sabathia y Hunter Pence, mientras que el análisis contará con leyendas como Barry Bonds, Albert Pujols y Anthony Rizzo.

Fans inconformes: "El beisbol no es un circo"

A pesar del despliegue, la reacción del público ha sido mayormente negativa. En redes sociales, muchos aficionados cuestionaron la decisión de alejar el juego de la televisión tradicional.

Algunos comentarios fueron contundentes: "El beisbol debería quedarse en los canales locales" o "no es un circo, solo queremos una buena transmisión". Las críticas también apuntan al estilo de producción que la plataforma de straeming planea implementar, con invitados especiales como figuras de la WWE y celebridades, lo que para algunos resta seriedad al espectáculo deportivo.

Así, la MLB entra en una nueva era de transmisión digital, pero no sin resistencia. La pregunta queda en el aire: ¿es este el futuro del deporte o un experimento que aún no convence? Por ahora, la pelota está en el aire… y también en streaming.

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