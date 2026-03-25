Estos son los MILLONES que la Selección Mexicana ganó por participar en el Clásico Mundial de Beisbol

La Selección Mexicana tuvo un paso realmente complicado en el último Clásico Mundial de Beisbol, mismo en el que no pudo superar la actuación que tuvo hace tres años. Aún así, el combinado nacional recibió una buena cantidad de dinero por su participación en este evento deportivo.

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Lo primero que debemos tomar en cuenta es que la Selección Mexicana recibió un monto económico por el simple hecho de participar en este Clásico Mundial de Beisbol. No obstante, también es un hecho que esta cantidad no se compara a la que otros países se llevaron por su participación en instancias finales.

¿Cuánto dinero ganó la Selección Mexicana por estar en el Clásico Mundial de Beisbol?

A pesar del pobre desempeño que la Selección Mexicana tuvo en este Clásico Mundial de Beisbol, la novena nacional sumó dos victorias en la fase de grupos ante Brasil y la Gran Bretaña, aunque posteriormente cayó ante otras escuadras como los Estados Unidos e Italia, respectivamente.

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De acuerdo con información de Bob Nightingale en USA Today, los equipos que formaron parte de este Clásico Mundial de Beisbol recibieron distintas cantidades de acuerdo a la cantidad de juegos que sumaron. Por ejemplo, aquellos que no lograron acceder a la siguiente ronda sumaron 750 mil dólares.

En otras palabras, la Selección Mexicana sumó poco más de 13 millones de pesos, un monto que sirve de reconocimiento por su presencia en este Clásico Mundial de Beisbol pero que, sin embargo, no se compara con el dinero que otras selecciones sumaron por, por ejemplo, llegar a la gran final del evento.

¿Cuánto dinero ganó Venezuela, campeón del Clásico Mundial de Beisbol?

La misma fuente establece que la Selección de Venezuela, misma que se coronó en el Clásico Mundial de Beisbol por encima de los Estados Unidos, obtuvo un premio cercano a los 6.75 millones de dólares. Las Barras y las Estrellas, por su parte, sumaron alrededor de 4.25 millones.