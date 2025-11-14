Países Bajos empata contra Polonia y posterga su pase al Mundial 2026

Países Bajos tendrá que esperar hasta la última jornada de la Eliminatoria Mundialista de la UEFA para asegurar su pase al Mundial 2026, luego de empatar a un gol ante Polonia este viernes 14 de noviembre en partido disputado en el Estadio Nacional de Varsovia.

Las selecciones de Polonia y los Países Bajos llegan a la penúltima fecha de la Eliminatoria de la UEFA con confianza de que ya nadie los puede bajar de los primeros dos lugares del Grupo G, pero buscarán el boleto directo para el Mundial 2026.

