¿Por la remontada? El Estadio Ciudad de los Deportes presenta lleno total para el América vs Monterrey

El América recibe a los Rayados de Monterrey en el duelo de Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que define el futuro de ambos clubes en la Liguilla. El marcador global favorece a Monterrey tras el 2-0 en el Gigante de Acero, resultado que obliga al conjunto azulcrema a ganar por dos goles o más para avanzar a Semifinales mediante el criterio de desempate por posición en la tabla.

Las Águilas llegan con la presión de igualar el global desde los primeros minutos, un 2-0 a su favor las ubicará en la siguiente ronda gracias a su lugar en la clasificación. El equipo ha mostrado fortaleza en casa e históricamente son un club que saben remontar en esa cancha, su afición espera una actuación sólida en un estadio que presenta un lleno total. La boletera encargada de vender el evento, Ticketmaster no ofrece ya localidades en su plataforma, los boletos tuvieron precios que oscilaron entre 549 y 1,769 pesos.

Monterrey visita la capital con un 2-0 a su favor, tras una brillante actuación en su casa, el club avanza con triunfo, empate o derrota por un gol. La estrategia de los dirigidos por Domenec Torrent apunta a sostener la ventaja y aprovechar transiciones rápidas, con el tipo de jugadores que cuenta en el plantel como lo son, Óliver Torres, Sergio Canales y Germán Berterame. Un gol de Rayados obligará al América a marcar cuatro para seguir con vida en el torneo.

El encuentro se disputará hoy, sábado 29 de noviembre, a las 5:00 PM (hora del Centro de México), en el Estadio Ciudad de los Deportes. El horario causó polémica desde que fue anunciado, pero se definió tras la restricción de la alcaldía Cuauhtémoc, que no permitió dos eventos simultáneos, debido al concierto de Junior H para mañana en la Plaza de Toros México.