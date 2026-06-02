Esta es la curiosa razón por la que le dicen Piojo a Roberto Alvarado

La Copa Mundial de la FIFA ya está a nada de comenzar y en el lado mexicano los nombres de los seleccionados también ya se conocen. Uno de los elegidos por Javier Aguirre es Roberto Alvarado, quien vivirá una nueva experiencia mundialista. Ante eso, muchos comenzaron a cuestionarse el por qué de su apodo, que en su momento causó bastante controversia.

¡Piel chinita en Puebla! México y Ghana estremecen el estadio con sus himnos

¿Por qué le dicen Piojo a Roberto Alvarado?

El nacido en Salamanca es un futbolista que ha mostrado mucha calidad desde su irrupción en el futbol mexicano. Figura de Cruz Azul y hoy emblema del Guadalajara, convenció al cuerpo técnico del tricolor para buscar la gloria en la próxima justa internacional a jugarse en junio y julio de 2026. Por eso, la realidad es que sí es un poco polémica la razón de su apodo.

En el pasado el delantero mexicano aclaró que su apodo se debe a la admiración que tenía de pequeño por Claudio El Piojo López, quien jugó con el América en México. Ante eso, en su momento le cuestionaron de ello en Cruz Azul y también se trató de hacer polémica cuando en 2022 arribó al Club Deportivo Guadalajara.

Incluso en las entrevistas del pasado con distintos espacios mediáticos, confesó que de niño le iba al América por influencia directa de sus papás. Sin embargo, al hacer una exitosa carrera con Cruz Azul y hoy con varios años en Chivas, esa situación perdió relevancia. Ya identificado completamente con los colores del Rebaño Sagrado… defenderá la casaca tricolor una vez más en una justa mundialista.

¿Cuántos partidos de Mundial ha jugado Roberto Alvarado?

Esta es la segunda convocatoria que el hombre de 27 años tiene para defender la playera de México en una Copa del Mundo. También le llamaron para Qatar 2022 y allí tuvo participación en un solo partido. En el segundo juego de dicho Mundial, entró al minuto 73 en duelo donde se perdió ante Argentina. Por ello, este torneo podría ser su revancha, peleando por ser pieza clave en los planteamientos de Javier Aguirre.