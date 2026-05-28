Selección Mexicana: esta SERÍA la lista de 26 convocados por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Solo faltan 14 días para que la Selección Mexicana inauguré en el Estadio Ciudad de México la Copa Mundial de la FIFA 2026, y el entrenador Javier Aguirre deberá entregar la lista de 26 convocados para encarar el reto. Para el timonel no ha sido una tarea sencilla sobre todo considerando lesiones que se presentaron en los últimos meses, pero de acuerdo a los jugadores que HOY trabajan con él en Centro de Alto Rendimiento se puede especular sobre los 26 que estarán en la lista definitiva.

Claramente habrá polémica, habrá comentarios y críticas; siempre las habrá, pero también parece que sí es lo mejor que se tiene a la mano pensando en diferentes circunstancias y necesidades.

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Esta PODRÍA ser la lista de 26 convocados de Javier Aguirre para el Mundial 2026

Porteros

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo



Defensas

Johan Vásquez

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Mateo Chávez

César Montes

Alejandro Gómez

Jesús Gallardo



Medios

Gilberto Mora

Luis Romo

Edson Álvarez

Luis Chávez

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Orbelín Pineda

Obed Vargas

Erik Lira

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Delanteros

Armando Hormiga González

Roberto Alvarado

Julián Quiñones

Santi Gimenez

Guillemo Martínez

Raúl Jiménez

César Huerta o Alexis Vega

|Instagram: Mi Selección MX

Las sorpresas en esta posible lista de la Selección Mexicana

De confirmarse que esa sería la lista, habría una gran sorpresa que sería el llamado de Alejandro Gómez, central de 24 años de 1.83 metros y que surgió en Atlas, con experiencia en Europa, con visión, salida, altura, presencia física.

Gómez no fue un habitual en el ciclo mundialista, pero al llegar como sparring no ha sido cortado y muchos recortes señalan que podría ser la gran sorpresa.

Otra sorpresa sería Guillermo Martínez, atacante de Pumas que si bien si tuvo sus llamados, parecía que el camino lo tenía ganado Berterame, pero la decisión de irse a la MLS y bajar su nivel y minutos le pesaron y quedaría fuera.

Memo Martínez, con su altura y experiencia se volvió en un recurso que no encontró en nadie más.

La duda final de Javier Aguirre: Chino Huerta o Alexis Vega

Javier Aguirre y su cuerpo técnico aún tendrían una duda, y es si llevará a César Chino Huerta quien se había mantenido lesionado por meses y apenas ha sumado minutos. El ex de Pumas se integra al cuadro azteca en la concentración y todo indica que podría ir al acecho del sitio de Alexis Vega, quien no estaría del todo listo en la parte física para ser convocado.

Tal vez Huerta no tuvo mucha constancia, pero su lesión ha sido superada, pero en el caso de Vega, la lesión estaría latente.

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Los que se quedarían fuera definitivamente de la Selección Mexicana para el Mundial

Además de las sorpresas y las dudas, hay una lista de jugadores que aún se especulaba podrían tener chances y a escasos días de que se presente la lista final de México para el Mundial, parece que no podrán subirse al llamado:

- Charly Rodríguez

- Marcel Ruiz

- Everardo López

- Jordan Carrillo