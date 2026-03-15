Conoce la extraña relación entre Madonna y el Celta de Vigo

En el mundo deportivo se han concretado relaciones de todo tipo entre artistas y equipos de futbol; sin embargo, esta resulta bastante particular. Muchos de los aficionados al balompié ignoraban completamente que Madonna y el Celta de Vigo tienen una relación. Esto es lo que une a estos dos entes del mundo del espectáculo y del deporte.

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¿Por qué Madonna y el Celta de Vigo se contactaron en días recientes?

Todo el escepticismo alrededor de esta extraña relación tiene como protagonista una playera de futbol. Fue en 1990 cuando la reina del pop mundial asistió al Estadio Municipal de Balaídos para cautivar al público español en la mítica gira de Blond Ambition. Se cuenta que al momento de entonar su tercera canción de la noche (Causing a Commotion) fue cuando la artista volvió locos a los presentes.

Aquel 29 de julio fueron 20, 000 personas las que vieron cómo Madonna se puso la playera del equipo encima de su vestido rosa. Esa casaca era la de la temporada 1989-1990, misma que causó una alta expectativa al ser portada por la icónica artista. Además, tenía el número 5 de José Manuel Espinosa, quien murió el pasado octubre. Terminado el concierto, aquel momento de locura desapareció con todo y la camiseta.

Hoy se sabe que el club hizo investigaciones y animó a los aficionados a brindar información sobre el paradero de tan mítico pedazo de tela. Pasaron incluso años y nadie sabía nada de la búsqueda, por lo que algunos concluyeron sabiamente que solo había un posible paradero: las pertenencias de lujo de la reina del pop mundial.

¿Qué dijo Madonna sobre esa playera usada en 1990?

Fueron 35 años hasta que el Celta decidió hacer una carta abierta y subir el video de un homenaje que se hizo en ese momento (concierto de Madonna en Vigo) en un juego antes de enfrentar un partido de liga. El video fue visto por la legendaria artista y además dijo que esa playera la tiene ella y que así honra la historia que les unió: “¡Esta camiseta está en mis cosas! ¡La llevo y represento a tu equipo en espíritu!”.