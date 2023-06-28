ÚLTIMA HORA: Madonna es hospitalizada de emergencia

Madonna fue hospitalizada de emergencia debido a una infección bacteriana grave, esto informó su representante y por esa razón suspendió su gira “The Celebration Tour”, la cantante de 64 años de edad se iba a presentar en Vancouver, Canadá el mes de julio.

El manager de la interprete, Guy Osery confirmó la información que desde el 24 de junio contrajo una infección grave y su estado de salud está mejorando, por esa razón tendrá que posponer todos sus compromisos.

¿De qué hospitalizaron a Madonna?

“El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una infección bacteriana grave que la llevó a permanecer varios días en la UCI. Su salud está mejorando, sin embargo, todavía está bajo atención médica. Se espera una recuperación total”, asi comentó el manager.