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ÚLTIMA HORA: Madonna es hospitalizada de emergencia

La cantante Madonna fue hospitalizada, así lo confirmó su manager, la cantante no había estado bien de salud en los últimos meses, esto es lo que sabemos

madonna

Escrito por: Salvador Hernández

Madonna fue hospitalizada de emergencia debido a una infección bacteriana grave, esto informó su representante y por esa razón suspendió su gira “The Celebration Tour”, la cantante de 64 años de edad se iba a presentar en Vancouver, Canadá el mes de julio.

 

El manager de la interprete, Guy Osery confirmó la información que desde el 24 de junio contrajo una infección grave y su estado de salud está mejorando, por esa razón tendrá que posponer todos sus compromisos.

¿De qué hospitalizaron a Madonna?

“El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una infección bacteriana grave que la llevó a permanecer varios días en la UCI. Su salud está mejorando, sin embargo, todavía está bajo atención médica. Se espera una recuperación total”, asi comentó el manager.

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