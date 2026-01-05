La PODEROSA RAZÓN que tiene ATADO a Lionel Messi parar no dejar al Inter Miami y VOLVER a Europa

Mientras los rumores desde Europa vuelven a encender la ilusión, en Miami la postura es clara: Lionel Messi no se mueve. El interés del Liverpool por sumar al capitán argentino durante el receso de la MLS es real, tentador y mediático, pero hay una razón de peso —más allá de lo deportivo— que explica por qué Inter Miami no permitirá su salida ni siquiera a préstamo.

A cinco meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la prioridad de Messi es llegar en plenitud física y futbolística. Desde Anfield ven en eso una oportunidad perfecta para que el ocho veces Balón de Oro recupere ritmo competitivo en la Premier League. Sin embargo, en el sur de Florida el proyecto con Lionel Messi va mucho más allá de unos cuantos partidos.

Inter Miami y el plan que gira alrededor de Messi

Para Inter Miami, Messi no es solo su jugador franquicia: es el eje total del negocio, la marca y la expansión internacional del club. La franquicia que lidera Lionel Messi tiene planificada una gira por Sudamérica antes del inicio de la temporada 2026, con amistosos en Perú, Colombia y Ecuador, donde Messi es el principal atractivo comercial y mediático.

Cada partido representa ingresos millonarios en taquilla, derechos de transmisión, patrocinios y activaciones con marcas globales. Permitir que Messi juegue en Europa durante ese periodo rompería la logística, los contratos ya firmados y la narrativa global que el club ha construido desde su llegada.

Además, Inter Miami debutará oficialmente en la MLS 2026 el 21 de febrero ante LAFC, en un duelo de alto perfil en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Ese partido, con Messi como figura central, es clave para la liga y para los patrocinadores que apostaron por la MLS como nunca antes.

El riesgo deportivo que Miami no está dispuesto a asumir

Más allá del dinero, hay un factor que pesa aún más: el riesgo físico. La Premier League es una de las ligas más exigentes del mundo, y cualquier lesión de Messi en Europa sería un golpe devastador para Inter Miami, que ha construido su plantilla y su identidad deportiva alrededor de él.

En Miami consideran que el mejor camino para Messi rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 es un calendario controlado, viajes medidos y un entorno que lo cuide. En Inglaterra, ese control desaparece. Un golpe mal dado o una sobrecarga muscular pondrían en jaque no solo la temporada del club, sino también su gran activo deportivo y comercial.

Por eso, aunque el interés del Liverpool seduzca al imaginario colectivo, la realidad es contundente: Inter Miami no ve ningún beneficio real en ceder a Lionel Messi, ni siquiera por unos meses. El sueño europeo existe, pero en esta historia, el poder lo tiene Miami.