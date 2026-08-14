Santiago Giménez llegaría al Porto; este es el jugador SACRIFICADO del club portugués

En los últimos días las redes sociales se han llenado de información respecto a la posibilidad de que Santiago Giménez, canterano de Cruz Azul, salga del Milán de la Serie A. El equipo más interesado en él es el Porto, una de las escuadras más grandes de la primera división portuguesa.

cruz azul

Vale decir que el Porto es uno de los equipos europeos que más han creído en el talento mexicano pues, en el pasado, otros jugadores como Héctor Herrera, Jesús Manuel Corona, Diego Reyes, Miguel Layún y Raúl Gudiño formaron parte de este equipo, por lo que ahora el siguiente podría ser el propio Santiago Giménez.

¿Qué jugador sería el sacrificado en el Porto para la llegada de Santiago Giménez?

De acuerdo con información del portal Sky Sports, todo está encaminado para que Santiago Giménez se convierta en el refuerzo de lujo del Porto de cara a la siguiente temporada. La fuente detalla que, incluso, el jugador ya habría acordado los principales términos económicos y contractuales con los Dragones.

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Ahora, las pláticas entre ambos equipos han comenzado y se habla de un acuerdo a préstamo por un año con compra obligatoria por un valor de 25 millones de euros. Por tal motivo, el Porto tendría que deshacerse de uno de sus jugadores para que puedan fichar al delantero mexicano.

Con ello, el periodista Matteo Moretto asegura que el jugador que podría abandonar a los Dragones sería Rodrigo Mora, quien es del interés de la Roma y que tendría un valor de 35 a 40 millones de euros, cantidad suficiente para fichar al delantero de la Selección Mexicana de Futbol.

¿Cómo fue el paso de Santiago Giménez por el Milán?

Pese a haber tenido un inicio alentador, la realidad es que la etapa de Santiago Giménez en el Milán quedó por debajo de las expectativas. Y es que, entre bajas de juego considerables y sus constantes lesiones, el mexicano únicamente pudo sumar menos de 10 anotaciones oficiales con el club.