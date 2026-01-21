El día que Carlos Vela se quedó a nada de fichar por el Barcelona; ¿por qué se cayó el movimiento?

Dentro de la sabiduría popular se ha indicado que hay oportunidades que no llegan dos veces en la vida, por lo que si no se toman, nunca más se podrá acceder a algo así. Sin embargo, en ocasiones el querer no es suficiente para concretar esas experiencias únicas, tal como le ocurrió a Carlos Vela en la temporada 2018-19. Y es que él mismo contó por qué no fichó por el Barcelona cuando estaba jugando en el futbol de los Estados Unidos.

¿De quién fue la culpa de que Carlos Vela no llegara al Barcelona?

Aunque en algunos espacios se indica que fueron los cambios de dirección por parte de la directiva catalana los que impidieron su fichaje, el propio Vela contó que sobre todas las cosas, la culpa fue del LAFC. De cierta forma le quisieron cuidar, dado que era su estrella, pues el préstamo podría acarrear consecuencias en quien era su jugador franquicia.

"El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y, pues, yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. Pero no me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí".

Las palabras emitidas por el mexicano para le revista GQ indicaron que la intención del club español era tener a Vela como recambio de lujo para el cierre de temporada, en un equipo dirigido por Ernesto Valverde. Sin embargo, ante el frustrado fichaje, los blaugrana contrataron a Kevin-Prince Boateng… en lo que se cataloga como una incorporación completamente decepcionante.

¿A qué se dedica Carlos Vela en la actualidad?

Parte de lo que le ha impregnado un aura muy especial a Carlos es su manera de vivir su proceso como futbolista. Es ampliamente conocido que no le gustaba en sí la actividad futbolística y siempre tomó decisiones pensando en lo que a él le apetecía. Ante eso, su presente seguramente se desenvuelve de esa forma.

Algunos reportes indican que hoy trabaja con el club angelino como embajador y que también sacó una línea de ropa junto con su esposa, la cual lleva el nombre de Howea. Además, regularmente se le ve en eventos donde utiliza su legado futbolístico para compartir sus experiencias en distintos espacios a nivel mundial.