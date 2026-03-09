Raúl Jiménez despreciaría al América; estos clubes históricos lo desean fichar

En los últimos días uno de los rumores más grandes que se han suscitado dentro de la Liga BBVA MX guarda relación con la posible llegada de Raúl Jiménez al Club América, esto luego de más de una década de formar parte del viejo continente, sobre todo, en la Premier League.

Sin embargo, y pese a la cruda realidad que el conjunto azulcrema vive en estos momentos, todo haría indicar que el retorno de Raúl Jiménez a la Liga BBVA MX y el Club América tendría que esperar un poco más luego del interés de históricos en Europa que desean ficharlo al término de la temporada actual.

¿Qué equipos están interesados en Raúl Jiménez?

De acuerdo con información del periodista Kery Ruiz, la temporada que está teniendo en la Premier League ha sido tan buena que el técnico del Fulham habría contactado a la directiva para renovarlo durante una campaña más, esto considerando que el contrato de Raúl Jiménez concluye en junio próximo.

Aunado a lo anterior, y pese al interés del Club América por repatriarlo una vez culmine la Copa Mundial de la FIFA 2026, la fuente también revela que otras instituciones de la Premier League como el Everton y el West Ham estarían siguiendo de cerca sus pasos ante cualquier tipo de movimiento.

Cabe mencionar que, en estos momentos, el Everton se encuentra en la zona media de la tabla general en la Premier League y con algunas posibilidades de lograr un cupo europeo para la siguiente campaña. El West Ham, por su parte, está cerca de perder la categoría en Inglaterra.

¿Cuántos goles anotó Raúl Jiménez en el América?

Antes de su salida de la Liga BBVA MX para dar paso a otras instituciones como el Atlético de Madrid, Benfica, Wolverhampton y Fulham, Raúl Jiménez tuvo una corta, pero exitosa carrera en México. Y es que, además de ser campeón con América en 2013, el delantero concretó 38 anotaciones en 103 partidos con los de Coapa.