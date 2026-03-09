Penta, campeón de la WWE, sorprende al revelar quién es el mejor luchador del mundo

Ha pasado prácticamente una semana desde que alcanzó el oro en la WWE y las curiosidades respecto a su vida diaria no dejan de aparecer en el mundo de las redes sociales. Ahora, Penta, el nuevo Campeón Intercontinental de la empresa, ha dado a conocer quién es el mejor luchador desde su perspectiva.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Para dar un poco de contexto, vale decir que Penta, el Zero Miedo, finalmente obtuvo el Campeonato Intercontinental de la WWE luego de vencer el lunes pasado a Dominik Mysterio. Con ello, el nacido en Ecatepec se consagró como el tercer campeón más importante de la empresa hasta ahora.

¿Quién es el mejor luchador para Penta, nuevo Campeón de la WWE?

Fue durante una charla en el Podcast No Contest Wrestling que Penta sorprendió a propios y extraños al asegurar que, para él, es Rey Fénix el mejor luchador del mundo no solo por el hecho de ser su hermano, sino por las habilidades luchisticas y aéreas que posee en el ring.

“Siempre digo lo mismo. Para mi, en mi opinión, mi hermano es uno de los mejores luchadores del mundo porque es muy espectacular. Él es como siete años menor que yo, por eso es más rápido. Cuando veo las luchas de mi hermano, siempre digo que es increíble. Para mí, el mejor luchador del mundo”, explicó.

Cabe mencionar que, en el pasado, Penta y Rey Fénix fraguaron una de las mejores duplas en la historia de este deporte conocida como los Lucha Brothers. Por tal motivo, el Zero Miedo no descarta que, en un futuro, ambos sean pareja y busquen conquistar los campeonatos de la WWE.

¿Penta, el Zero Miedo, defenderá su título en Wrestlemania 42?

Si bien hasta el momento no tiene una lucha pactada, todo haría indicar que, como nuevo Campeón Intercontinental de la WWE, Penta sí tendrá que defender su título en la nueva edición de Wrestlemania. Ante ello, será en estos días cuando se sepa contra quién tendrá que intercambiar golpes en el ring.