Portugal vs combinado español: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el resultado del partido de octavos de Final en la justa de verano del lunes 6 de julio; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo

Portugal vs España Portugal vs España

Portugal y la Selección de España se enfrentan este lunes 6 de julio en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la justa de verano 2026, con el boleto a la siguiente ronda en juego y con dos planteles cargados de figuras.

El equipo portugués llega invicto, aunque con dudas en su funcionamiento. Ha competido bien en partidos cerrados, pero todavía busca mayor fluidez en ataque. La incógnita estará en la zona ofensiva, donde Cristiano Ronaldo y Gonzalo Ramos aparecen como las principales cartas para romper el partido.

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Del otro lado, el combinado español llega con mayor estabilidad. Ha mostrado orden defensivo, buena circulación de pelota y una generación joven capaz de cambiar el ritmo del encuentro. Oyarzabal atraviesa un gran momento, mientras Yamal se ha convertido en una de las piezas más desequilibrantes.

Se espera un partido intenso, táctico y con poco margen de error desde el arranque.

