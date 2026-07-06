La HORA EXACTA para ver el Portugal vs España, por los octavos de final del Mundial 2026

Llegó uno de esos partidos que perfectamente podrían disputarse en una final. Portugal y España medirán fuerzas en los octavos de final del Mundial 2026, en un choque que enfrenta a dos selecciones con argumentos suficientes para pelear por el campeonato y que ahora deberán eliminarse antes de tiempo.

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El conjunto portugués ha tenido un recorrido peculiar. Terminó la fase de grupos sin conocer la derrota, aunque dejando algunas dudas en su funcionamiento colectivo. Aun así, el equipo de Roberto Martínez encontró respuestas en el momento más importante: en los dieciseisavos de final eliminó a Croacia gracias a un gol sobre el final, mostrando la personalidad necesaria para sobrevivir en una instancia de eliminación directa.

España, en cambio, ha construido su candidatura desde el equilibrio. La escuadra de Luis de la Fuente presume una de las defensas más sólidas del torneo y llega a este compromiso después de superar con autoridad a Austria. Más allá de los resultados, La Roja ha conseguido imponer su estilo de posesión y presión alta prácticamente en todos sus partidos.

Portugal vs España: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Octavos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Portugal vs España?

El partido entre Portugal y España, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará este lunes 6 de julio

Horario: 1:00 PM (tiempo del centro de México)

La transmisión podrá seguirse TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por Azteca 7, aztecadeportes.com, la App de TV Azteca Deportes y Azteca Deportes Network, con la mejor cobertura antes, durante y después del encuentro.

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Un duelo lleno de estrellas rumbo a los cuartos de final

Más allá de la rivalidad histórica entre ambos países, este partido reunirá a varias de las figuras más importantes del futbol mundial.

Portugal confiará en la experiencia de Cristiano Ronaldo, respaldado por el talento de Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves y Rafael Leão, mientras que España apostará por el desequilibrio de Lamine Yamal, el gran momento de Mikel Oyarzabal, la inteligencia de Pedri y el liderazgo de Rodri.

Con plantillas repletas de calidad y un boleto a los cuartos de final en juego, todo apunta a que este será uno de los mejores encuentros de toda la ronda de octavos.